Росбанк: Ведущие индексы с переменным успехом пытаются зацепиться за текущие уровни

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Ведущие индексы с переменным успехом пытаются зацепиться за текущие уровни. Американский S&P 500 и европейский Stoxx 600 балансировали вокруг значений на закрытие среды (0.0/-0.1%), имея поддержку лишь со стороны акций технологического сектора. Азиатские торги также демонстрируют смешанные сигналы, что обещает сегодня безыдейную торговлю.

Базовые ставки: Доходность UST’10 оперативно вернулась к уровням до подведения итогов заседания ФРС (1.50% годовых). Однако устойчивость среднесрочных доходностей относительно жестких сигналов (UST’5 0.88%) провоцирует сильное падение угла наклона кривой, что может сохранить или усилить сопоставимый настрой в сегменте облигаций EM, включая ОФЗ.

Сырьевой рынок: Баррель Brent довольно резко потерял поддержку и скорректировался в ходе сессии на $2/барр. (закрылся вблизи $72.5). С начала июня чистая длинная некоммерческая (спекулятивная) позиция по фьючерсам на нефть показала восстановление до среднегодового уровня (+0.51 млн контрактов), что в условиях повышенных ценовых уровней и усиления покупательного тренда в долларе вполне может провоцировать повышенную волатильность. Тем не менее, внимание в ближайшие пару недель вновь вернется к наблюдательному комитету ОПЕК+ и его оценке ситуации.

Мировые валюты: Доллар на высоте. Индекс американской валюты DXY, вероятно, демонстрирует модель динамики начала марта – тогда состоялся резкий рост до 92.3 п, после чего последовала попытка коррекции и дальнейший рост до 93.0 п. Соответственно, давление на альтернативные валюты, включая евро, может заметно вырасти, особенно в случае отчетливого отставания статистических индикаторов. Впереди довольно скучная неделя, однако на рубеже месяца, начиная с серии индикаторов деловой активности PMI, стартует новый цикл публикаций, и это может создать для евро временный «капкан» в интервале 1.18-1.19.

Настроения локальных рынков

Макроэкономика. Недельная инфляция немного замедлилась. Цены на потребительские товары за период с 8 по 15 июня выросли на 0.12% н/н, по данным Росстата (для сравнения на прошлой неделе инфляция составила 0.16% н/н). При этом среднесуточная инфляция на второй неделе июня составила 0.015% д/д против 0.023% д/д на старте месяца. Превышение аналогичного показателя прошлого года (0.008% д/д) все еще довольно ощутимо давит на годовую оценку, провоцируя ее рост выше 6% (6.13% г/г на 15 июня).

Среди недельных изменений цен наиболее заметный вклад в потребительскую инфляцию внесли продовольственные товары: овощи и фрукты подрожали на +1.2% н/н. При этом на днях Правительство подчеркнуло необходимость мониторинга цен на социально значимые продукты питания со стороны Минсельхоза с целью принятия своевременных мер против резких колебаний.

Общая траектория процентной политики регулятора до конца года сохраняет неопределенность и будет опираться на выходящую статистику. Ясно лишь, что переход к жесткой риторике, подкрепленный позитивом от восстановления мировых цепочек поставок, и снижение продовольственных цен в случае хорошего урожая вместе смогут замедлить инфляцию к концу года и приблизить к верхней границе прогнозного диапазона регулятора (4.7-5.2% г/г).

Мы ожидаем еще одного повышения ключевой ставки в июле и пока склоняемся в сторону более осторожного шага в 25 бп (до 5.75% годовых), учитывая инерционный характер влияния предыдущих повышений ключевой ставки на состояние экономики.