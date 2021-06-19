ИАЦ «Альпари»: За неделю рынок обновил максимумы и упал

Российский фондовый рынок завершает пятницу снижением. По всей видимости, инвесторы готовы фиксировать прибыль, потому что дальнейших поводов продолжать бурные покупки пока не видно. Нет оснований и для мощного отката, поэтому частично зафиксировать позитив и ждать дальнейшего развития событий сейчас оптимальный вариант.

Индекс МосБиржи отступил к 3795 пунктам и может торговаться в диапазоне 3750-3850 пунктов очень долго. За неделю рублевый индикатор снизился на 1,3%. Индекс РТС скорректировался до 1647 пунктов и способен оставаться в коридоре 1630-1665 пунктов. За четыре торговых дня валютный индекс упал на 1,8%.

Среди лидеров спроса расписки TCS, которые предпринимают очередную попытку прорваться к максимуму 5846 руб. В случае обновления пика инвесторам откроется перспектива движения к 6000 руб.

Неплохо смотрятся акции «Полюс Золота», поддерживаемые фундаментальным фактором оживления спроса в мире на ювелирные украшения, хотя биржевые цены на драгметаллы оставляют желать лучшего. Для золота, например, эта неделя была худшей в текущем году.

Список сегодняшних аутсайдеров возглавляют бумаги «Русала», за ними идут акции «Алроса» и «Системы». Распродажа идет и в бумагах «ВТБ». Здесь с 10 июня развивается нисходящий торговый канал с целью к 0,0466 руб.

Доллар США пережил сложную неделю. Рубль игнорировал весь внешний фон и не проявлял никаких реакций ни на снижение в нефти, ни на долларовое ралли, ни на геополитику, как будто находится на другой планете. Значит ли это, что вероятная продажа баксов из состава нацрезервов настолько перевешивает рыночную волатильность? Вполне может быть, а дополнительным фактором стабильности рубля тогда способно выступать «ручное» управление.

Доллар к финалу пятидневки торгуется около 72,55 руб. и может оставаться в пределах 72,20-73,00 руб. Евро стоит 86,01 руб. и будет двигаться в диапазоне 85,80-88,00 руб. За неделю доллар вырос на 0,5%, евро упал на 1,5%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»