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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 19 июня: 4 161,7900 руб/1 г золота и 61,2700/1 г серебра

ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 161,7900 руб.
  • 1 грамм серебра - 61,2700 руб.
  • 1 грамм платины - 2 507,7300 руб.
  • 1 грамм палладия - 5 939,6201 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8902 р. (1,18%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,18%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,1001 р. (3,43%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 505,8199 р. (7,85%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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