Комментарии

ПСБ: Настроения на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные

Настроения на утро понедельника можно охарактеризовать как негативные, сегодня ожидаем, что российская валюта будет торговаться ближе к верхней границе диапазона 72–74 за доллар

Сегодня индекс МосБиржи может продолжить откатываться, при этом актуальным диапазоном на текущей сессии выступит 3750-3800 пунктов

Сегодня доходность 10-летних ОФЗ может вырасти на 3 – 5 б.п.

Группа ЛСР (ПОКУПАТЬ) уходит с LSE, консолидируя free float на МосБирже, выкупит GDR с 3,4% премией к закрытию - (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы считаем данную новость позитивной для ЛСР. В итоге, весь объем будет сконцентрирован на МосБирже, а расходы по обеспечению торгов на LSE сократятся.

ПАО «Промсвязьбанк»


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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