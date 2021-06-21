Росбанк: Эффект жесткой риторики ФРС оказался отложенным

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Эффект жесткой риторики ФРС оказался отложенным. Лишь к концу недели акции проявили волнение из-за итогов заседания ФРС, показав перед выходными коррекцию по всему спектру сегментов. Американские и европейские индексы показали снижение на 1.3-1.6%. Сегодня торги в Азии и в Европе демонстрируют развитие негативного тренда.

Базовые ставки: Доходность UST’10 опустилась до 1.44% (-6 бп) на закрытии в пятницу и сегодня утром протестировала отметку 1.39%. Одновременно с этим укрепился тренд на рост краткосрочных ставок (UST’2 – 0.26%, +4 бп), что в условиях сигналов представителей ФРС (следим за ними в течение недели) о риске более быстрого повышения ставки может привести сглаживанию кривой казначейских облигаций 2-10 лет (в моменте 111 бп).

Сырьевой рынок: Баррель Brent вернулся выше $73.5 на фоне роста сомнений касательно возврата иранской нефти на рынок. Победа консерваторов на президентских выборах в Иране пока не остановила переговоров с США, однако может их заметно усложнить. Золото уже отступило ниже $1800/тр. унц. на фоне попыток доллара вернуться к мартовским уровням.

Мировые валюты: Долларовая инфляция — основная зона контроля. Индекс американской валюты DXY превысил отметку 92 п и может сохранить настрой по мере поступления очередных подтверждений ускорения инфляции. При этом комментарии со стороны ЕЦБ в конце прошлой недели не сумели убедить трейдеров в готовности реагировать по аналогии с ФРС, что на время может охладить интерес к евро (сегодня торгуется ниже 1.19).

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль перешел к отступлению. В моменте мы наблюдаем быстрое ухудшение настроений на локальном валютном рынке, что спровоцировано несколькими факторами. Во-первых, разгон укрепления доллара США на почве более жесткой риторики ФРС стал переломным моментом для сегмента валют развивающихся стран. Позиции турецкой лиры, мексиканского песо и южноафриканского ранда резко пошатнулись (-4.0%/-4.5% против доллара США), однако ослабление китайского юаня почти на 1.0% по итогам недели — не менее говорящий о себе показатель. Даже если американская валюта возьмет паузу в ближайшие недели, возврат к уровням начала июня для валют развивающихся стран будет под вопросом.

Во-вторых, по прошествии выходных эйфория после встречи президентов США и России 16 июня испарилась. Поводом стали новые заявления американской стороны о подготовке очередных санкционных ограничений. Из имеющейся в моменте информации мы не можем предположить эффект для локальных активов, однако быстрый разворот риторики стал неприятным сюрпризом и может вновь вернуть рубль в режим «наращивания» геополитической премии.

Все вместе вынуждает нас внимательнее присматриваться к потоковым факторам ближайших недель — окончание налогового периода в начале следующей недели может быстро исчерпать позитивное влияние, и тогда помимо внешних факторов скажутся довольно интенсивные покупки валюты Минфином (ежедневно 10.5 млрд руб.) и возможная репатриация дивидендов после их выплаты в пользу иностранных держателей акций. В результате рубль уже в течение текущей недели может плотно освоиться в интервале 73.0-74.0 после рекордных уровней 71.50 11 июня.