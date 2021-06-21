Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 июня: 4 161,7900 руб/1 г золота и 61,2700/1 г серебра ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 161,7900 руб.

1 грамм серебра - 61,2700 руб.

1 грамм платины - 2 507,7300 руб.

1 грамм палладия - 5 939,6201 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 49,8902 р. (1,18%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7300 р. (1,18%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 89,1001 р. (3,43%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 505,8199 р. (7,85%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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