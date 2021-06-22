«Фридом Финанс»: Инвесторы ждут новостей от ФРС

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 18 июня на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 упал на 1,31%, до 4166 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,92%, а Dow Jones просел на 1,58%. Лучше рынка, но, хотя и в минусе торговались нециклические компании ретейл- (-0,47%) и ИТ-сектора (-0,93%). В числе аутсайдеров оказались сектора коммунальных услуг (-2,63%) и энергетики (-2,92%).

Поставщик крупнейшей в мире платформы для обучения основам кибербезопасности KnowBe4 (KNBE: +13%) объявил о получении премии Glassdoor Employees' Choice Award, присуждаемой лучшим руководителям.

Акции биотехнологической компании Athira Pharma (ATHA: -38,9%) существенно скорректировались на фоне судебных процессов по искам о защите прав акционеров в связи с подозрением в ложных заявлениях и нераскрытии важной информации.

Акции производителя электрокаров Arrival (ARVL: -14,2%) упали ввиду высокой активности частных инвесторов, которые фиксировали позиции после интенсивного роста котировок ранее на неделе.

Ведущие фондовые индексы восстанавливаются после пятничной распродажи. В фокусе внимания инвесторов предстоящий отчет по инфляционным ожиданиям личных потребительских расходов (PCE). Пересмотренный вверх по сравнению с мартовским прогноз ФРС предполагает, что базовый PCE вырастет на 3% и 2,1% в 2021-м и 2022 году соответственно. Повышение прогноза связано с резким усилением спроса на сырье и потребительские товары в связи с восстановлением американской экономики. Федрезерв также представил обновленный прогноз ВВП США на текущий год. Теперь ожидается, что экономика Штатов прибавит 7%, тогда как более ранняя оценка предполагала рост на 6,5%. Регулятор не исключает, что до конца 2023 года ставка будет повышена дважды.

Мы отмечаем снижение доходности 30-летних трежерис до 2% впервые с февраля текущего года. В связи с этим акции «роста» с высокими мультипликаторами в технологическом секторе выглядят сильнее рынка, а фьючерсы на Nasdaq прибавляют 0,6%.

Азиатские фондовые площадки завершили торги 21 июня в минусе. Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,96%, китайский CSI 300 опустился на 0,24%, а японский Nikkei 225 упал на 3,29%. EuroStoxx 50 торгуется вблизи нулевой отметки.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис уменьшилась до 1,45%. Цена на фьючерс Brent превышает $71,7 за баррель. Золото торгуется по $1783 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4130–4180 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance упал до 47 из 100, отражая опасения инвесторов в связи с ростом прогнозов инфляционных ожиданий.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В минувшую пятницу индекс широкого рынка продемонстрировал существенное снижение, которое привело к появлению ряда негативных краткосрочных сигналов. Индикатор RSI упал ниже нейтрального уровня, торговая сессия закрылась ниже ближайшей трендовой линии и 50-дневной скользящей средней. Однако в пятницу состоялась крупная экспирация по деривативам, что дополнительно увеличило волатильность. В связи с этим мы рассматриваем негативные технические сигналы с осторожностью.

FedEx Corporation (FDX), одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, после закрытия основной сессии 24 июня отчитается за четвертый квартал 2021 финансового года, закончившийся 31 мая. Мы ожидаем, что результаты компании, как и в последние четыре квартала, окажутся лучше рыночного консенсуса. Общерыночные ожидания закладывают EPS на уровне $4,98 (+96,8%) при выручке в размере $21,47 млрд (+23,4%). Котировки FDX опустились до уровней, на которых находились перед публикацией сильного отчета за третий финансовый квартал. В связи с этим, на наш взгляд, в них сформировался высокий потенциал разворота вверх. FedEx — ведущий участник рынка электронной коммерции, который в первом календарном квартале текущего года вырос на 39%. В апреле выручка в рознице продолжила повышаться, а в мае ее рост лишь немного замедлился. При этом доля онлайн-продаж за первый квартал достигла 19,5% против 15,9% годом ранее.

Nike (NYSE: NKE) также 24 июня представит финансовые результаты за четвертый квартал 2021 фискального года. Отчет о продажах, вышедший ранее, разочаровал инвесторов, так как они ожидали их активного роста. Однако на основном для Nike рынке США объемы реализации упали на 10%, а по миру в целом повысились лишь на 3%. Руководство компании пояснило, что столкнулось с трудностями в цепочках поставок из-за нехватки контейнеров. Однако по результатам последнего отчетного периода все условия для активного улучшения показателей сложились. Присутствует эффект низкой базы, кроме того, по заявлению самой компании, часть продаж за предыдущий квартал будет отражена в предстоящем отчете из-за задержки доставки. Отметим, что крупнейший дистрибьютор продукции Nike Foot Locker отразил в своей отчетности увеличение продаж товаров под этим брендом на 80%. Lululemon Athletica также продемонстрировала уверенные квартальные показатели. Эти факторы позволяют рассчитывать, что и Nike зафиксирует рост продаж в пределах 80%, до $11,1 млрд. Вместе с отчетом выйдет подробный прогноз руководства компании на 2022 финансовый год. В этом документе могут содержаться указания на усиление спроса на американском рынке, а также на бум продаж в Китае. Маржа валовой прибыли Nike в 2022 финансовом году способна достичь 50% при развитии базового сценария.