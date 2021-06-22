«Открытие»: Испуг по поводу ФРС оказался кратким

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям, аналитик «Открытие Research»

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный.

Азиатские рынки преимущественно растут, отыгрывая отскок американских индексов. Сырьевые контракты также в плюсе, включая нефть Brent выше $75 за баррель.

Однако индекс доллара торгуется в плюсе, а валюты риска слабеют. CAD, NZD и AUD слабели от 0,15% до 0,35% против доллара США.

Российский рынок может открыть день в небольшом плюсе, реагируя на дорожающую нефть и промышленные металлы. Рубль на утренних торгах стабилен против доллара, но немного укрепляется против евро. В течение дня поддержка отечественной валюты может усилиться за счёт спроса экспортёров.

События предстоящего дня

Вторник будет достаточно скудным на события днём.

Великобритания в 14:00 мск опубликует статистику CBI по промышленным заказам.

В США в 17:00 мск выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья за май.

В еврозоне в 17:00 мск выйдет индекс доверия потребителей.

В США вечером выступят президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дели, а затем председатель ФРС Джером Пауэлл.

Закроет день в 23:30 мск отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Дешёвому рынку сложно падать

Отечественный рынок лишь в начале дня выразил свою неуверенность, упав ниже 3800 пунктов. Затем ситуация исправилась и к вечеру рублёвый индекс закрылся в плюсе. Динамика РТС была менее позитивной из-за слабости рубля, который вновь обращает внимание на санкционные риски. Внешний фон способствовал укреплению валют риска, но именно локальная история с американским контекстом помешала рублю воспользоваться коррекцией на внешних рынках.

По итогам торгов 21 июня индекс МосБиржи - 3813,45 п. (+0,28%), а РТС - 1642,39 (-0,26%).

9 отраслевых индексов выросли и 1 снизился. Электроэнергетика упала на 0,65%. Самый сильный рост в строительном секторе 1,65%), а в транспортном 1,23%. Сектор металлов и добычи вырос на 0,85% во многом благодаря бумагам «Алроса», которые стали лидерами торгов.

Ещё одним чемпионом дня стали акции ЛСР. «Группа ЛСР» уходит с Лондонской фондовой биржи из-за низкой ликвидности, которая делает расходы на поддержание листинга неоправданными. Основная ликвидность сосредоточена на Московской бирже, где среднедневной оборот торгов акциями ЛСР составляет $1,8 млн, тогда как оборот торгов GDR в Лондоне равен $0,3 млн. В результате компания объявила оферту владельцам GDR по цене $2,11 за бумагу - это соответствует премии в 3,4% к цене закрытия торгов 18 июня и 2,6% к средневзвешенной цене торгов за последний месяц. Выкупать расписки будет «дочка» группы - АО «Стройкорпорация». Заявки принимаются до 20 июля, последний день торгов на LSE - 30 июля. Владельцы GDR, которые не воспользуются предложением о покупке, могут конвертировать расписки в обыкновенные акции с листингом в Москве, продать их на внебиржевом рынке или продолжать владеть этими бумагами и получать на них дивиденды, отмечает ЛСР. Максимальное количество GDR, которое может быть предъявлено к выкупу в рамках предложения, соответствует 15,08% уставного капитала группы. Уставный капитал ЛСР состоит из 103 млн 30 тыс. 215 акций, одна акция соответствует пяти распискам. Таким образом, ЛСР может выкупить до 77,7 млн расписок, потратив до $163,9 млн. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: Учитывая невысокую ликвидность расписок в Лондоне решение выглядит разумно. Ведь помимо экономии на расходах на поддержание листинга GDR, данное решение позволит консолидировать весь free float на МосБирже, и тем самым увеличить ликвидность акций на локальном рынке.

Санкционный вопрос вновь мешает рублю

Рубль в течение дня пытался сопротивляться освежённой санкционной тематике. Негатив оказался столь сильным, что рубль проигнорировал дорожающую нефть и ослабление доллара на Forex. К вечеру баррель Brent уже стоил около $75, а индекс доллара терял около 0,4%.

Помехой для укрепления рубля вновь становятся санкции, которые Вашингтон планирует, игнорируя дипломатический этикет в период переговоров. Один из вариантов действий в рамках шагов по делу А. Навального может быть дальнейшее ограничение по госдолгу, включая запрет на покупку на вторичном рынке. Принятый закон также предусматривает возможность запрета полётов российских авиакомпаний в США, но ответные меры могут оказаться ещё более жёсткими для американских компаний. В любом случае, второй этап предусматривает разнообразные меры, но президент США не обязан одобрять их полностью. Тем не менее, ситуация неопределённости не позволяет рублю вернуться к уверенному укреплению.

На позитивной стороне налоговый период. В июне компаниям, по рыночному консенсусу, предстоит выплатить до 2,2 трлн налогов, что заметно больше, чем в мае. Впрочем, даже если рубль сможет удержаться вблизи 73,0 за доллар, то при прояснении санкционной ситуации он будет иметь шансы на усиление своих позиций.

По состоянию на 23:50 мск:

DXY - 91.87 п. (-0,39%),

USD-RUB – 73,13 (+0,39%),

EUR-RUB – 87,16 (+0,90%),

EUR-USD - $1,192 (+0,50%),

GBP-USD - $1,393 (+0,95%),

USD-JPY – 110,3 (+0,14%).

Испуг по поводу ФРС оказался кратким

Торги в США завершились сильным подъёмом индексов. Инвесторы явно вдохновились тем, что впереди ещё почти два года около нулевых ставок, а реакция на изменение прогнозов ФРС была чрезмерной.

Росту рынка не помешали сомнения представителей ФРС. Президенты ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Далласа Роберт Каплан полагают, что инфляция будет находиться выше целевого уровня регулятора в 2022 году. Однако, как говорит Буллард, подобный уровень инфляции (около 2,4%) вполне вписывается в рамки политики терпимости более высоких цен без реакции регулятора. Оба президента предпочитают начать сокращение покупки облигаций раньше, чем планируется, но все определится темпами инфляции. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил, что он пока не готов говорить о сокращении стимулов, поскольку считает инфляцию временным явлением.

Акции Netflix (-0,75%) упали, хотя компания объявила о партнёрстве со студией Стивена Спилберга Amblin Partners.

Beyond Meat (+1,32%) начала продавать бургеры со своим растительным мясом в Австралии.

Бумаги Nvidia (-1,13%) оказались под давлением на фоне слабости Bitcoin, так как видеокарты производителя используются в процессе майнинга.

Все 11 секторов рынка выросли, а самый сильный подъём наблюдался в энергетике (+4,29%), финансах (+2,35%), промышленности (+2,18%).

По итогам торгов:

DJIA - 33876,97 п. (+1,76%),

S&P 500 - 4224,79 п. (+1,40%),

NASDAQ - 14141,48 п. (+0,79%).

Власти КНР продолжают ужесточать контроль за оборотом криптовалют

Вслед за индексами США выросли азиатские рынки, которые также подверглись сильному давлению после изменения прогнозов ФРС.

В Китае основной прирост обеспечили секторы финансов и энергетики. С понедельника в КНР меняется механизм формирования ставок по депозитам с различным сроком. Вместо автоматического умножения ставок в зависимости от длительности депозита банки могут устанавливать доходности с привязкой к ставке Народного Банка. Под давлением были компании, связанные с криптовалютами. Народный Банк в понедельник призвал ряд финансовых организаций усилить контроль за незаконным оборотом средств криптовалютных спекулянтов.

Японский рынок активно повышался вслед за американскими индексами. Наиболее заметный рост был в секторе морских перевозок на ожиданиях дальнейшего увеличения объёмов глобальной торговли. Производители автомобилей почувствовали облегчение в виде более слабой иены. Акции Toyota взлетели на 3%.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 28818,51 п. (+2,88%),

Hang Seng - 28418,31 п. (-0,25%),

Shanghai Composite - 3556.89 п. (+0.79%).

Рынок ждёт очередного падения запасов нефти в США

В рамках азиатских торгов цена нефти Brent поднялась выше $75 за баррель на ожиданиях дальнейшего восстановления спроса.

Накануне Bank of America предсказал нефть по $100 за баррель в 2022 году на фоне восстановления спроса и дефицита предложения. Впрочем, в 2021 году аналитики BofA прогнозируют среднюю цену Brent на уровне $68.

Новый президент Ирана религиозный консерватор Ибрагим Раиси поддержал переговоры по ядерной сделки, но отказался встречаться в каком-либо виде с президентом США. Тем не менее, изменения в верхних эшелонах власти Ирана могут привести к более длительной паузе переговорного процесса.

Ещё одним поводом поддержки котировок нефти выступают ожидания по запасам в США. Reuters пишет о том, что предварительные результаты опроса участников рынка указывают на снижение запасов нефти за прошлую неделю и рост запасов нефтепродуктов.

Цифры индийского импорта нефти оказались не столь печальными в мае. Снижение импорта относительно апреля составило 5,5% до 17,26 млн тонн. Это на 18,2% больше, чем в мае прошлого года.

По состоянию на 8:45 мск: