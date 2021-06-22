ИАЦ «Альпари»: Рубль подешевел на разговорах о новом пакете санкций

В понедельник, 21 июня, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,39%, до 73,12 руб., евро/рубль — на 0,90%, до 87,16 руб., фунт/рубль — на 1,31%, до 101,79 руб. Утренняя сессия 22 июня на Мосбирже открылась небольшим снижением по рублю. Ослабление рубля усилилось на дневной сессии. Участники рынка даже проигнорировали ралли по нефти. Цена на Brent повысилась на 2,22%, до 74,85 руб.

Под давление нацвалюта попала на информации, что администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального. Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Инвесторы испугались дальнейшего ограничения по госдолгу, включая запрет на покупку на вторичном рынке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что знают о возможных санкциях. Ряд новых санкций в отношении России являются кодифицированными, их применение уже не зависит от позиции президента Джозефа Байдена.

Курс доллара повысился до 73,35 руб. где покупатели встретили серьезный отпор. Выше поднять цену не удалось, так как на стороне рубля оставались дорожающая нефть, налоговый период и ослабление доллара на рынке. Из-за того, что евро и фунт корректировались против доллара, рубль ослабился к ним сильнее.

Во вторник, 22 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent поднялась выше $75 за баррель. Нефть дорожает из-за приостановки переговоров по ядерной сделке между США и Ираном. Это связано с победой Эбрахима Раиси на выборах президента Ирана. Он вступит в должность в начале августа и заменит на этом посту Хасана Рухани, который заключил первоначальную сделку в 2015 году.

Нефть дорожает, доллар ослабляется. Если к ним добавить налоговый период, то у рубля неплохие шансы отыграть все потери к концу недели. К концу дня ожидаем снижение до 72,70 руб.

Фондовый рынок

В понедельник российские индексы показали разнонаправленную динамику. Продолжение роста нефтяных котировок и американских индексов поддержали российский рынок, а вот ослабление рубля не дало подняться индексу РТС. Слабость национальной валюты обусловлена сообщениями о возможном введении новых санкций США.

Во вторник цена на нефть марки Brent поднялась выше $75. Акции российских нефтяников могут оказаться среди фаворитов. Фьючерсы на индексы открылись ростом и торгуются в плюсе. По индексу МосБиржи ожидается рост до 3830 пунктов, по индексу РТС — до 1655 пунктов.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»