ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается развить роста и продвинуться к 3850 пунктам

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В ходе торгов понедельника настроения на мировых рынках заметно улучшились. Индекс развивающихся стран MSCI EM (-0,8%), ввиду инерционного давления первой половины дня на азиатские рынки и активы ЕМ, остался в «минусе», а вот индекс развитых стран MSCI World смог прибавить 0,9%. Последнему способствовали как некоторое восстановление рыночных инфляционных ожиданий по США в ожидании блока экономических данных этой недели, который, как ожидается, будет носить поддерживающий характер, так и технических факторов, - заметной просадки конца прошлой недели. Поддержку оказало ралли на рынке нефти. В результате S&P500 вырос на 1.4%, полностью отыграв потери пятницы. Среди ключевых секторов в лидерах роста в США оказались акции нефтегазовых компаний, но и циклические секторы смотрелись «лучше рынка». Hi-tech, в меньшей степени затронутый всплеском коррекционных настроений, показал сдержанные темпы роста, - NASDAQ Composite прибавил 0,8%, удерживаясь «под» историческими пиками.

Утром во вторник импульс к росту мировых рынков сохраняется. Ключевые азиатские биржевые индексы растут, ведомые активно отскакивающими японскими и австралийским индексами, фьючерсы на основне индексы США и Европы демонстрируют умеренное повышение. Позитивная динамика наблюдается на товарных рынках, где отметим выход котировок нефти Brent на максимумы за 2,5 года и продолжение уверенного роста цен на никель. В целом мы оцениваем складывающуюся на мировых рынках конъюнктуру как благоприятную, рассчитываем сохранения позитивного настроя в течение дня. Сегодня из интересных событий отметим публикацию данных по продажам на вторичном рынке жилья в США. Также в фокусе внимания будут выступление главы ФРС Дж. Пауэлла и глав ФРБ Кливленда и Сан-Франциско, способные добавить деталей относительно сроков и темпов сворачивания стимулов. Впрочем, более значимыми для рынков, по нашему мнению, станут завтрашние публикации предварительных PMI по США и еврозоне, которые, по нашему мнению, подтвердят высокие темпы роста деловой активности.

В начале торгов понедельника индекс МосБиржи пытался уйти «под» отметку 3800 пунктов, однако к середине дня отыграл утренние потери и смог прибавить 0,3%. Поддержку оказали стабилизация ситуации на развитых рынках акций и рост нефтяных котировок, способствуя точечному спросу в металлургическом (АЛРОСА: +3,9%, НорНикель: +1,5%; Мечел: +3,2%), потребительском (Х5: +1,6%; Магнит: +0,8%) и финансовом (ВТБ: +1,9%) секторах, а также в девелоперах (ПИК: +2,4%; ЛСР: +3,1%). В аутсайдерах оказались акции М.Видео (-4,5%), а также начавшие торговаться без учета дивидендов бумаги Юнипро (-3,9%). Большинство ключевых «фишек» смотрелось безыдейно, торговая активность была низкой: объем торгов акциями в ходе основной торговой сессии составил 77 млрд руб., что на 18% ниже среднемесячного показателя и на треть меньше, чем за последние пару дней. Учитывая улучшение внешнего фона и благоприятную конъюнктуру рынка нефти, ждем оживления покупок в нефтегазовом и финансовом секторах. Индекс МосБиржи во вторник может продолжить рост и попытаться продвинуться к верхней границе 3800-3850 пунктов.

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