Росбанк: Падение было не долгим

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Падение было не долгим. Уже с начала недели «быки» на рынках акций приободрились, не услышав в новых комментариях Дж.Паулла критических нот в адрес монетарного стимулирования. Индекс S&P 500 отыграл большую часть потерь, а европейский Stoxx 600, начав день с потерь (-0.8%), сумел выбраться в положительную зону (+0.7%) к закрытию. Сегодня фьючерсы начинают день в позитивном ключе (+0.2%).

Базовые ставки: Доходность UST’10 вернулась к 1.49% годовых после коррекции к 1.35% в начале сессии. Подстройка ожиданий к сигналам ФРС продолжается, однако волатильность указывает на рост доли участников рынка, «не определившихся» касательно сценария развития ситуации (более плоской или крутой формы кривой казначейских облигаций).

Сырьевой рынок: Стоимость нефти Brent направилась выше $75/барр. на оптимизме от восстановления топливного спроса и паузы в переговорах по возобновлению поставок иранской нефти в США. Золото консолидируется в диапазоне $1760-1800/тр. унц. на фоне попыток доллара США закрепиться на новых уровнях.

Мировые валюты: Доллар скорректировался, но остался на повышенных уровнях. Несмотря на сохраняющееся повышенное внимание к комментариям представителей ФРС (особенно Дж. Пауэлла), итогом понедельника стал откат индекса DXY к отметке 91.9 пунктов, однако для евро это пока не гарантирует восстановления. Пара евро-доллар вернулась к отметке 1.19, но осталась зажатой в интервале 1.1850-1.1900.

Настроения локальных рынков

Денежный рынок: Подготовка к налоговому периоду продолжается. Традиционные налоговые даты 25 и 28 июня могут отвлечь из банковской системы в бюджет порядка 1.1 трлн руб. в виде налоговых обязательств. Мы уже видим первые признаки подготовки к этим датам со стороны Минфина – объем предложения краткосрочных депозитов (14 дней, 400 млрд руб., аукцион 24 июня) на текущей неделе вырос и может продолжить рост на следующей неделе. Подобная тактика со стороны министерства неплохо зарекомендовала себя в последние месяцы, и мы пока не видим причин от нее отказываться ввиду относительно медленных трат (и возврата средств в виде прямых расходов) бюджета в летние месяцы. В первую очередь, рост предложение краткосрочных депозитов идет на пользу сегменту краткосрочного фондирования – ставка Ruonia о/н (в моменте 5.34% годовых) системно растут после налоговых дат, но не превышают ключевую ставку.

Со стороны банков подготовительная фаза к налоговому периоду вполне может сказаться на сегодняшнем депозитном аукционе Банка России. Лимит на него еще не установлен, однако мы не исключаем сокращения предложения со стороны банков до 800 млрд руб. (в моменте на недельном депозите размещено 986 млрд руб.). Аргументом в пользу сокращения предложения средств на депозиты для нас является довольно скудный баланс факторов ликвидности на прошлой неделе – приток средств из бюджета (194 млрд руб.) не сумел перекрыть отток по контрактам депо и репо с Минфином (-221 млрд руб.).