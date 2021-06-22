Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 июня: 4 194,7998 руб/1 г золота и 61,0800/1 г серебра ЦБ РФ с 22 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 194,7998 руб.

1 грамм серебра - 61,0800 руб.

1 грамм платины - 2 447,5300 руб.

1 грамм палладия - 5 902,2998 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,0100 р. (0,79%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,31%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 60,2000 р. (2,40%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 37,3201 р. (0,63%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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