«Фридом Финанс»: ФРС настроена оптимистично в отношении макроэкономических перспектив

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

21 июня американские фондовые площадки закрылись в плюсе. S&P 500 увеличился на 1,4%, до 4225 пунктов. Dow Jones прибавил 1,76%, а Nasdaq поднялся на 0,79%. Лидерами роста стали энергетические компании (+4,29%), продемонстрировав позитивную динамику на фоне продолжающегося ралли нефтяных котировок. Сектора финансов (+2,35%), промышленности (+2,18%), сырья и материалов (+2,07%) и недвижимости (+1,92%) выглядели лучше широкого рынка ввиду перетока капитала в акции «стоимости».

Индустриальный конгломерат Raven Industries (RAVN: +49,3%) будет приобретен британской CNHI за $2,1 млрд (по $58 за акцию). Премия к цене закрытия пятницы составит около 50%.

Китайская компания интернет-рекрутмента 51job (JOBS: +2,3%) была куплена частной Garnet Faith за $5,7 млрд (по $79,05 за акцию) с премией около 6% к цене пятничного закрытия.

NVIDIA (NVDA: -1,1%) находится под давлением после введения ограничений на продажу криптовалюты в Китае. В первом квартале компания реализовала карты CMP для майнинга на сумму примерно $155 млн при прогнозе на второй квартал в $400 млн.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика после вчерашнего активного роста. Внимание инвесторов сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Глава ФРС отмечает, что ускорение инфляции в последние месяцы связано с эффектом низкой базы прошлого года, ростом нефтяных котировок, восстановлением спроса и «узкими местами» рыночного предложения. Ожидается, что эти эффекты будут носить временный характер и инфляция постепенно вернется к долгосрочному целевому уровню. Также отмечается, что, несмотря на прогресс прививочной кампании, приведший к замедлению распространения COVID-19 в США, снижение темпов вакцинации и новые штаммы вируса остаются фактором риска. Нормализация экономических условий будет зависеть от формирования коллективного иммунитета.

Некоторый прогресс наблюдается в вопросе об инфраструктурном законопроекте. По последней информации, программа объемом более $1 трлн включает расходы на дорожную инфраструктуру, развитие альтернативных видов транспорта, федеральных земель и инфраструктуры племен. Также запланировано финансирование сферы общественного транспорта, водной инфраструктуры, электросетей и широкополосной связи. Около $42,7 млрд предназначено для обеспечения устойчивости к изменению климата. В вопросе об источниках финансирования стороны пока не пришли к соглашению. Участники переговоров расходятся во мнениях относительно того, какой объем доходов обеспечит повышение налоговых сборов. Белый дом собирается провести несколько встреч на этой неделе для уточнения деталей законопроекта.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,93%, китайский CSI 300 прибавил 0,62%, а японский Nikkei 225 вырос 3,12%. EuroStoxx 50 теряет 0,25%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис растет до 1,48%. Фьючерс Brent повышается до $74,5 за баррель. Золото отскочило до $1779 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4185–4235 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance сохранился на уровне 47 из 100, отражая опасения инвесторов в связи с возможным усилением инфляционных ожиданий. При этом надежда участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году сохраняется.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка продемонстрировал уверенный отскок от уровня поддержки 4170 пунктов. Ряд негативных краткосрочных сигналов, которые были сформированы в пятницу, не реализовались, как мы и предполагали. Индикатор RSI восстановился выше нейтрального уровня, а закрытие торговой сессии произошло выше 50-дневной скользящей средней.