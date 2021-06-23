ИАЦ «Альпари»: Покупателей на рынке меньше не становится

На российском фондовом рынке во вторник вечером покупатели остаются в большинстве. Индекс МосБиржи консолидируется около 3824 пунктов и способен колебаться в пределах 3800-3850 пунктов, как и было сказано ранее. Индекс РТС чуть подрос и достиг 1647 пунктов, в дальнейшем может двигаться в диапазоне 1640-1655 пунктов.

Сегодня очень инверсная ситуация складывается в акциях компаний металлургического сектора. Часть из них — бумаги «Русала», «Эн+», «ВСМПО-Ависма» и другие — фигурируют в биржевых фаворитах, а часть падают и тянут рынок за собой. Значит, дело не в конъюнктуре, а в общей потере инвесторами ориентиров.

Расписки TCS в очередной раз приближаются к максимуму и не могут его преодолеть, торги идут в непосредственной близости от пика на уровне 5846 руб. Думается, что рыночных сил долго хватить на результативную атаку, и тогда бумага двинется в сторону 6000 руб. Вообще, расписки TCS остаются одной из любимых бумаг покупателей в этом году, и здесь отличные перспективы.

В числе рыночных аутсайдеров сегодня бумаги «ММК», «НЛМК» и «НорНикеля». В последних идет процесс консолидации после провала ранее, инвесторы стараются найти опору около 25060 руб. Здесь все же стоит постоять в стороне и понаблюдать за развитием событий.

Доллар почти всю сессию далеко не отклонялся от области 73,10-73,15 руб., потому что рубль оказался зажат между двух огней: с одной стороны, дорогая нефть, с другой — санкционные страхи. В таких условия главное, что решили делать инвесторы, это не делать ничего. В России сейчас начинается очередной налоговый период, и пока нефть на максимумах, у сырьевого рубля должно быть все хорошо. А если санкционные страхи не получат подкрепления извне, этот драйвер понемногу сойдет на нет, и рубль сможет еще раз укрепиться. Евро стоит 87,02 руб. и способен двигаться в рамках 86,80-87,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»