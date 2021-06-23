«Фридом Финанс»: Цена акций Газпрома может достичь 300 руб.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Отмечалось снижение активности игроков. Лидерами роста стали акции ВСМПО (+3,30%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (-3,91%). Пара USD/RUB торговалась вблизи отметки 73.

Nordgold отложит повторный листинг. Ранее ожидалось, что компания вновь станет публичной в июне-июле, выход на IPO был отложен. Новые возможные сроки руководством пока не обозначены. Не исключено, что такое решение было вызвано снижением цен на золото и котировок бумаг других эмитентов отрасли. Nordgold уже второй раз откладывает IPO в этом году, однако, по нашему мнению, связь между этими на первый взгляд похожими событиями отсутствует. Возможно, в ходе подготовки к размещению предварительная оценка не устроила основных акционеров. Не менее вероятна и другая причина: на фоне высокой волатильности цены на золото привлекательность IPO как для инвесторов, так и для самой компании уменьшилась. Кроме того, интерес к российским активам на LSE сейчас ниже, чем прежде, и некоторые эмитенты, например ЛСР, сворачивают иностранный листинг. На рынке по-прежнему отмечается спрос на сырьевые бумаги, и, на наш взгляд, во втором полугодии он даже усилится.

Котировки Газпрома (+1,27%) вскоре могут обновить максимум. Цена на газ в Европе достигла $336 за тыс. куб. м на фоне высоких температур и низких запасов в хранилищах, нефть торгуется вблизи $75 за баррель. В России повышение стоимости газа на 3% ожидается в июле. Указанные факторы обусловливают рост цены акций Газпрома, которая в ближайшее время может обновить предыдущий максимум и вскоре достичь психологически значимой отметки в 300 руб.

Ожидаем смешанную динамику. На локальном рынке в фокусе аукцион ОФЗ. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50–73,50. Ориентир по индексу Московской биржи: 3780–3800 пунктов.