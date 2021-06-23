ПСБ: Рубль укрепляется на дорогой нефти и повышении спроса на валюты ЕМ

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник рубль отыграл потери понедельника, укрепившись на 0,4% до 72,9 за доллар. Поддержку рубль оказывают высокие цены на нефть и возвращение спроса на валюты ЕМ. Вчера вместе с рублем дорожали валюты Турции (+1,4%), Бразилии (+1,1%), Чили (+0,8%), Мексики (+0,8%), Южной Кореи (+0,3%).

Сегодня, ожидаем, что рубль продолжит укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар. Оптимизм в отношении рубля поддерживают высокие цены на нефть (около 75 долл. за баррель Brent) и повышение склонности к риску на мировых рынках после вчерашних комментариев председателя ФРС.

Вчера доходность длинных ОФЗ выросла на 2-4 б.п., что мы связываем с ожидаем предложения нового госдолга в среду. Минфин РФ сегодня на аукционах предложит два выпуска новых длинных гособлигаций: 20-летние ОФЗ-ПД 26238 и 8-летние ОФЗ-ПД 26237 на сумму 30 и 20 млрд руб. соответственно. После вступления в силу ограничений на покупку ОФЗ на первичном рынке для инвесторов из США на прошлой неделе иностранные инвесторы не участвовали в аукционах Минфина. В то же время, по данным НРД, «дочки» иностранных банков покупали новый 10-летний выпуск наряду с российскими инвесторами. Спрос на 10-летний выпуск составил 44,9 млрд руб., из которых Минфин удовлетворил только 24,1 млрд руб. Сегодня ожидаем, что Минфин сможет разместить новый госдолг близко к запланированному объему с премией до 5 б.п. к вторичному рынку.

На фоне роста оптимизма на глобальном рынке ожидаем, что аукционы Минфина сегодня​ не окажут давления на вторичный рынок ОФЗ и доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10 – 7,20% годовых.

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