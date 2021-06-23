ИАЦ «Альпари»: Доллар закрепился ниже 73 руб.

Во вторник, 22 июня, торги по рублю завершились ростом. Пара доллар/рубль снизилась на 0,35%, до 72,87 руб., евро/рубль — на 0,11%, до 87,06 руб., фунт/рубль — на 0,19%, до 101,60 руб.

Курс доллара находился на уровне 73,18 руб. до открытия американской сессии. К закрытию вечерней сессии доллар США подешевел до 72,81 руб. Укреплению рубля способствовали налоговый период в РФ, рост нефтяных котировок, а также падение индекса доллара DXY после выступления председателя Федерального резерва Джерома Пауэлла.

Пауэлл подтвердил, что ЦБ откажется от превентивного увеличения базовой процентной ставки с целью предотвращения подъема инфляции. В банке считают, что инфляционные факторы со временем будут ослабевать. Ему удалось на время стабилизировать рынки.

В среду, 23 июня, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent повысилась до $75,34. Если исключить новости о новом пакете антироссийских санкций, то внешний фон для рубля остается позитивным. У него нет противопоказаний к дальнейшему укреплению к иностранным валютам. На сегодня можно обозначить поддержку на уровне 72,70 руб. Если продавцы ее пройдут, то стоит внимание переключить на уровень 72,40 руб. за доллар.

Фондовый рынок

Во вторник российские индексы закрылись небольшим ростом на фоне укрепления рубля, роста нефтяных котировок и американских индексов. Индекс МосБиржи поднялся на 0,22%, до 3821 пункта, индекс РТС – на 0,19%, до 1645,59 пункта.

На дневном графике индекс МосБиржи нашёл поддержку в районе 3777 и сейчас направляется к уровню 3865. Внешний фон отличный. Фьючерсы на российские индексы в плюсе. Индекс Мосбиржи готовится обновить исторический максимум вместе с SP500.

По индексу РТС техническая картина немного хуже, чем у индекса МосБиржи. Индексу необходимо закрепиться выше 1670. Он попал под давление из-за ожиданий введения новых антироссийских акций и ослабления рубля. Сейчас рубль укрепляется к иностранным валютам, поэтому на дорожающей нефти можно возобновить рост и перекрыть падение с 15 июня.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»