Росбанк: Глава ФРС вновь охладил инфляционные страхи

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Глава ФРС вновь охладил инфляционные страхи. Дж.Пауэлл повторил мантру о временном характере инфляции в Конгрессе США, а также об отсутствии намерений проводить резкую остановку монетарного стимулирования. В этих условиях ведущие индексы акций показали умеренный, но настойчивый рост (S&P 500 +0.5%, Stoxx 600 +0.3%). В утренние часы фьючерсы сохранили умеренно-позитивную направленность (0.0/+0.2%).

Базовые ставки: Значимой реакции со стороны казначейских облигаций на выступление Дж.Пауэлла не было замечено. Доходность UST’10 торговалась в интервале 1.46-1.50%, а наиболее интересные UST’2 сместились в интервал 0.23-0.25%. Предстоящая неделя остается насыщена выступлениями представителей ФРС, поэтому возможны новые сигналы для сегмента базовый ставок. Кроме того статистические релизы (индексы PMI сегодня и дефлятор потребительских расходов в пятницу) могут внести коррективы.

Сырьевой рынок: Баррель Brent перешел рубеж в $75.0 в ожидании решения ОПЕК+. Ослабление факторов сдерживания – спрос в Индии, риск выхода Ирана на рынок – может изменить аргументы среди добывающих стран. В частности, наибольший интерес вызывает возможное усиление противостояния между Россией (в пользу увеличения добычи) и Саудовской Аравии (в пользу роста цен). Однако детали мы узнаем ближе к 1 июля, а пока среди экспертов стартовал «конкурс» на самый высокий прогноз по цене во 2п’21 – пока лидируют уровни $100/барр.

Мировые рынки: Доллар отступил под натиском Дж.Пауэлла. Валютный рынок постепенно приходит в себя после резких движений прошлой недели, и мягкая риторика главы ФРС стала хорошим поводом для фиксации быстрых прибылей – индекс доллара DXY отступил ниже 92.0 п, а евро-доллар выбрался выше 1.19. Теперь внимание на статистических индикаторах (опросы делового оптимизма PMI), и в случае успехов в Европе возможны попытки евро закрепиться у 1.1950.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: Длинная дюрация на первичных аукционах Минфина, кажется, не пугает вторичный рынок. Если в прошлую среду ведомство размещало до 30 млрд руб. серии 26239 (июл.31), то сегодня выбор пал на 30 млрд руб. выпуска 26238 (май.41) и 20 млрд руб. выпуска 26237 (мар.29). Однако более тяжелое предложение минимально повлияло на обращающиеся облигации, прирост доходности в длинных сериях вчера ограничился 1-3 бп. В целом, на рынке ОФЗ наблюдается затишье, и исход первичных аукционов в очередной раз определят соотношение щедрости Минфина и количества крупных заявок от якорных инвесторов (см. регулярный обзор на английском языке).