«Фридом Финанс»: Джэром Пауэлл успокоил рынки

Сергей Пигарев, аналитик «Фридом Финанс»:

22 июня американские фондовые площадки демонстрировали позитивную динамику. S&P 500 вырос на 0,51%, до 4246 пунктов. Dow Jones прибавил скромные 0,2%, а Nasdaq поднялся на 0,79%, обновив исторический максимум. Наилучшие результаты показали сектор циклических потребительских товаров (+1,04%) и ИТ-сектор (+0,89%). Хуже рынка торговались коммунальные компании (-0,68%) и сектор недвижимости (-0,44%).

3D Systems (DDD: +27,7%) объявила о заключении соглашения с CollPlant Biotechnologies (CLNT: +12,3%) по совместной разработке 3D-биопечатной регенеративной матрицы мягких тканей, предназначенной для реконструкции груди в сочетании с имплантатом.

Квартальная выручка Plug Power (PLUG: +14%) превзошла ожидания рынка благодаря росту поставок водородных топливных элементов GenDrive.

Tupperware Brands (TUP: +10%) объявила обратный выкуп акций на $250 млн, а также досрочно погасила задолженность в размере $58 млн.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика после позитивного начала недели. Вчерашнее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе успокоило рынки. Глава ФРС в очередной раз отметил, что причины разгона инфляции (эффект низкой базы прошлого года, рост спроса в связи со снятием карантинных ограничений, перебои в поставках) носят временный характер, поэтому сворачивание программы QE и повышение ключевой ставки будут происходить плавно. Мягкая риторика председателя ФРС позволила высокотехнологичному индексу Nasdaq обновить исторические максимумы. Акции ИТ-компаний также воспринимаются рынком как защитные на фоне вспышек заражения новыми штаммами коронавируса и замедления темпов прививочной кампании в США, что повышает привлекательность этих бумаг для инвесторов.

Нефтяные котировки продолжают укрепляться на фоне снижения резервов. По данным Американского института нефти (API), запасы сырья в США за рабочую неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей. Официальная статистика от Минэнерго США выйдет сегодня в 17:30 по мск.

Несмотря инфляционное давление, драйвером для роста рынков в краткосрочной перспективе может стать принятие инфраструктурного пакета объемом $1,2 трлн. Двухпартийная группа сенаторов постепенно движется к консенсусу. В настоящее время фокус дебатов смещается в сторону источников финансирования расходов.

Накануне азиатские фондовые площадки демонстрировали разнонаправленную динамику. Гонконгский Hang Seng поднялся на 1,51%, китайский CSI 300 прибавил 0,76%, а японский Nikkei 225 снизился на 0,03%. EuroStoxx 50 теряет 0,3%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис остается на уровне 1,48%. Фьючерс Brent колеблется вблизи отметки в $74,5 за баррель. Золото торгуется в районе $1780 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4220–4270 пунктов.

Сегодня будут опубликованы предварительные данные по июньскому индексу деловой активности (PMI). Консенсус предполагает снижение показателя до 67,6 пункта по сравнению с

68,7 в апреле. Также будут представлены данные по количеству продаж новых домов в мае: ожидается рост до 875 тыс. В апреле показатель составил 863 тыс.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 46 из 100, отражая опасения инвесторов относительно ужесточения политики ФРС в 2022-2023 годах. При этом надежда участников рынка на восстановление глобальной экономики в текущем году сохраняется.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка сохранил импульс, образовавшийся в результате отскока от уровня поддержки 4170 пунктов. Индикатор RSI указывает на силу «быков», при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Базовым сценарием является движение к новым историческим максимумам после кратковременной консолидации.