ИАЦ «Альпари»: «Быки» не видят преград

Российский фондовый рынок в среду продолжает покупать. Индекс МосБиржи вырос к 3835 пунктам и готов двигаться в диапазоне 3820-3855 пунктов. Индекс РТС взлетел к 1664 пунктам и может устремиться к 1675 пунктам.

В числе рыночных фаворитов акции «Роснефти», которые развивают начатый накануне рост и обновляют пики двух с половиной месяцев. У бумаги есть хороший шанс выйти за пределы «боковика» 521-580 руб., если интерес к покупкам на площадках сохранится.

Бумаги «РусГидро» пробивают верхнюю границу краткосрочного диапазона 0,8286-0,8650 руб. и могут нацелиться на 0,8710 руб.

В акциях «Фармсинтеза», которые сами по себе довольно волатильны, сегодня бурный спрос и рост более чем на 20% — это может быть точечный интерес отдельного покупателя. Очень сомнительно, что бумага продолжит расти такими космическими темпами и далее.

Нефть сегодня продолжает бить рекорды оптимизма и рваться выше, обновляя пики двух лет. Баррель Brent поднялся к $75,71 и легко может, раз уже набрал скорость, двинуться к $76. Основания здесь все те же, что и ранее: расчет на уверенный спрос по всему миру по мере того, как экономики будут возвращаться к нормальной постковидной жизни, и данные из США по сокращению уровня запасов энергоносителей.

Доллар США в среду падает к 72,58 руб. и может просесть вплоть до 72,20 руб., раз рынок так настойчив. Крепкий рубль — хорошая репутационная история, но так себе тема для внутренних производителей и экспортеров. Евро стоит 86,75 руб. и может двигаться в диапазоне 86,50-87,50 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»