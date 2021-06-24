Комментарии

«Открытие»: Дорожающая нефть возвращает рублю потерянные позиции

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям, эксперт «Открытие Research»

Российский рынок на волне сырьевого роста

Утро на российском рынке началось на позитивной ноте благодаря нефти выше $75 за баррель Brent. Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл в очередной раз успокоил рынки на счёт того, что регулятор не будет торопиться с сокращением покупки облигаций и, тем более, с повышением ставки. Однако к середине дня европейские индексы перешли к снижению, что заметно снизило оптимистичный настрой российских инвесторов.

По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи – 3830,32 п. (+0,23%), а РТС – 1664,22 п. (+1,13%).

  • Слабее всех смотрелся сектор транспорта (-0,7%) на фоне слабости акций «Аэрофлота». Впрочем, акции портов и «Совкомфлот» торговались в плюсе. Агентство Moody’s повысило рейтинг «Совкомфлота» с Ва2 до Ваа3 со «стабильным» прогнозом.
  • Сектор металлов и добычи терял около 0,25% на фоне слабости бумаг золотодобывающих компаний и просадки акций «АЛРОСА» более чем на 3%.
  • «Норильский никель» в ходе buyback получил заявления о продаже 64 млн 204 тыс. 134 акций (около 40,6% уставного капитала). Объем заявок превысил максимальное количество акций, которые обязалась приобрести ГМК (5 млн 382 тыс. 865 акций или 3,4% капитала). Таким образом, акции будут выкуплены у акционеров пропорционально заявленным требованиям. Коэффициент пропорционального приобретения составил 0,084. Комментарий главного аналитика по российскому рынку «Открытие Брокер» Алексея Павлова: «Исходя из финальных параметров buyback, «Русал» продаст 2,3% акций и получит чуть более $1,2 млрд по текущему курсу USDRUB. Таким образом, даже без учета дальнейшего погашения выкупленного пакета «Русал» сохранит блокирующий пакет в «Норникеле». Теоретически за счет привлеченных средств алюминиевая компания имеет возможность существенно сократить долговую нагрузку. Напомним, что на конец прошлого года чистый долг «Русала» составлял $5,6 млрд».

Дорожающая нефть возвращает рублю потерянные позиции

Рубль позитивно реагировал на дорожающую нефть. Кроме того, свою поддержку обеспечивает налоговый период и ситуация на Forex. Индекс доллара торговался в минусе, а валюты риска укреплялись против американского конкурента.

  • К середине московских торгов баррель Brent стоил около 5480 рублей.
  • Ставки MosPrime снизились до 5,48% на день, 5,67% на неделю и 5,78% на месяц.
  • Минфин РФ проводит аукционы ОФЗ. На первом из них были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года в объёме 7,032 млрд рублей по номиналу при спросе 19,457 млрд рублей по номиналу. Средневзвешенная доходность составила 7,28%. Объём предложения составлял 30 млрд рублей по номиналу. Итоги аукциона сложно назвать сильными. Инвесторы явно не готовы вкладываться в длинные облигации со столь низкой доходностью в ожидании более высокой ставки ЦБ РФ.

По состоянию на 15:20 мск:

  • DXY - 91.69 (-0,07%),
  • USD-RUB – 72,51 (-0,5%),
  • EUR-RUB – 86,66 (-0,46%),
  • EUR-USD - $1,195 (+0,09%),
  •  GBP-USD - $1,399 (+0,32%),
  • USD-JPY – 110,77 (+0,13%).

Сильная статистика по еврозоне подогревает инфляционные ожидания

  • Европейские индексы преимущественно торговались в минусе. Слабее всех был сектор розничной торговли, а вот базовые материалы оказались лидером дня. На рынке сохраняются опасения инфляции. Поэтому сильная статистика по деловой активности лишь подогревает инфляционные страхи.
  • Сводный индикатор деловой активности еврозоны, по предварительной оценке, вырос в июне до 59,2 п. с 57,1 п. в мае. Ожидался рост до 58,8 п. Существенно повысился индекс деловой активности в сфере услуг до 58,0 п. с 55,2 п. в мае. Производственный PMI остался на уровне 63,1 п., хотя ожидалось его снижение.    
  • В Великобритании ситуация чуть хуже. Сводный индикатор снизился до 61,7 п. с 62,9 п. в мае. В промышленности индекс упал до 64,0 п. с 65,6 п. Сектор услуг повторил динамику сводного индикатора, упав до 61,7 п. с 62,9 п.
  • Бумаги Bank of Ireland теряли более 5% на фоне заявлений министра финансов Ирландии о планах продать часть правительственного пакета объёмом 13,9%.
  • Под давлением были акции производителей товаров роскоши Hermes и Kering на фоне аналитики HSBC, которая указывает на слабый потенциал дальнейшего роста сектора.

По состоянию на 15:20 мск:

  • FTSE 100 - 7113,36 п. (+0,33%),
  • DAX - 15561,78 п. (-0,48%),
  • CAC 40 - 6574,78 п. (-0,56%).

Lego планирует перейти на вторичный пластик

Нефть пытается закрепиться выше $75 за баррель Brent. Американские запасы сокращаются уже пять недель подряд и делают это довольно активно. За три последние недели, согласно данным API, американские запасы упали на 18 млн бар и это на фоне роста производства.

  • По данным API, на неделе до 18 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 7,2 млн бар. Запасы бензина выросли на 0,96 млн бар., а дистиллятов на 0,99 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения запасов нефти на 6,3 млн бар., а также роста запасов бензина на 1,3 млн бар. и дистиллятов на 1,0 млн бар.    
  • Весьма долгожданный ход делает Lego. Компания объявила, что в течение 18-24 месяцев переведёт основное производство деталей конструкторов на вторичный пластик из безопасной тары для напитков. Ежегодно компания использует около 100 тыс. тонн пластика для производства.   

По состоянию на 15:20 мск:

  • Brent - $75,58 (+1,03%),
  • WTI - $73,6 (+1,03%),
  • Золото - $1786,4 (+0,51%),
  • Медь - $9423,69 (+1,05%),
  • Никель - $17895 (+0,85%).

Alphabet может скоро подвергнуться судебному разбирательству по нарушению антимонопольного законодательства

  • Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,15% в начале торгов. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам оставалась вблизи 1,47%.
  • На вечер запланированы выступления управляющей ФРС Мишель Боуман и президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена.  
  • GlaxoSmithKline планирует выделить в отдельный бизнес производство потребительских товаров для здоровья и получить от размещения акций до $11 млрд.
  • Microsoft накануне стала второй компанией, чья стоимость превысила $2 трлн. Первой является Apple, которая оценивается рынком почти в $2,2 трлн.
  • Intel создаёт два подразделения, одно из которых будет заниматься разработкой программного обеспечения, а другое графическими ускорителями.
  • Alphabet, как сообщает Reuters, может в скором времени столкнуться с консолидированным судебным иском по нарушению антимонопольного законодательства в практике работы Google.play.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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