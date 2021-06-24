«Фридом Финанс»: Нефтегазовое ралли продолжается

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали акции Фармсинтеза (+16,05%). В аутсайдерах оказались бумаги Алросы (-3,30%). Пара USD/RUB опустилась ниже 73 на фоне повышения цены на нефть.

В фокусе динамика цен на нефть и газ. Цена на нефть достигала максимума за два с половиной года на уровне $76 за баррель, поскольку ее запасы в США упали на 7,6млн баррелей, в том числе на 1,8 млн баррелей сократились резервы в Кушинге. Цена на газ в Европе подскакивала выше $380 за тыс. куб. м на фоне сокращения запасов в ПХГ на 25% от нормы. Одной из причин взлета цен стала жаркая погода.

Свой вклад в их позитивную динамику внесло усиление деловой активности под влиянием сезонных факторов и восстановления экономики после пандемии. Участники соглашения ОПЕК+ рассматривают вопрос об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, однако эта информация не повлияла на нефтяные цены. Можно ожидать, что при отсутствии негативных сигналов Brent до конца месяца удержится в диапазоне $70-80. Это усилит спрос на акции отечественного нефтегазового сектора.

Котировки Роснефти (+3,29%)в ближайшее время достигнут отметки 600руб. Акции Газпрома (+0,11%) доберутся до 300 руб.

Ожидаем смешанную динамику. В фокусе внимания будут данные о динамике заказов на товары длительного пользования и первичных обращений за пособием в США. Прогноз по паре USD/RUB: диапазон 72,50-73,00. Индекс Мосбиржи проведет торги в пределах 3800-3850 пунктов.