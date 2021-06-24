ПСБ: Индекс МосБиржи начнет торговый день вблизи уровней закрытия среды

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

В среду настроения на мировых рынках несколько ухудшились, зато ожил спрос на активы развивающихся стран. Вчера индекс развивающихся стран MSCI EM смог вырасти на 1%, поддержанный благоприятной ситуацией на товарных рынках, - следствием отсутствия негативного сюрприза от выступления главы ФРС Дж. Пауэлла, состоявшегося накануне. А вот индекс развивающихся стран MSCI World (-0,1%) взял паузу в росте, ввиду частичной фиксации прибыли на рынках Европы и в потребсекторе. Лишь технологический NASDAQ Composite (+0,1%) смог показать символический рост, вновь обновив исторический максимум. Вышедший блок статистики оказался не вполне однозначным.

С одной стороны, предварительные PMI по странам Европы и США за июнь оказались неплохими, по-прежнему указывая на высокие темпы роста деловой активности бизнеса и приведя к достаточно резкому восстановлению инфляционных ожиданий (спрэд UST-TIPS 5yr вернулся выше 2,5%, уровням 2-хнедельной давности). Так, PMI в промышленности еврозоны остался, несмотря на опасения аналитиков, на уровне 63,1 пунктов (консенсус Рейтер предполагал снижение до 62,1 пункта). А PMI в секторе услуг еврозоны поднялся до 59,2 пунктов против 57,1 – в мае, превысив ожидания (58,8 пунктов) в условиях постепенного ослабления антиковидных ограничений. По США данные вышли менее интересными – предварительное значение PMI в промышленности неожиданно чуть подросло (до 62,6 пункта с 62,1 пунктов в мае; консенсус предполагал снижение до 61,5), однако PMI в секторе услуг – заметно упал (64.8 пунктов против 70.8 – в мае). Слабоватыми оказались данные по первичному рынку жилья в США – показатель продаж в мае продолжил снижаться и составил 769 тыс. шт., опустившись на минимумы за год на фоне роста ставок и стоимости домов, что вывело акции стройсектора в аутсайдеры торгов в США.

Впрочем, на утро четверга на мировых рынках сохраняется сдержанный оптимизм. Хотя ключевые азиатские индексы и не показывают значимой динамики, как и цены на металлы, фьючерсы на основные индексы США и Европы, а также на нефть умеренно подрастают. Мы рассчитываем, что сегодня будет спокойный день, а развитые рынки сохранят склонность к слабому повышению в течение дня. В фокусе внимания инвесторов в четверг вновь статистика по США, из которой мы выделяем данные по заказам на товары длительного пользования и недельные данные по рынку труда.

Индекс МосБиржи по итогам вчерашней торговой сессии продемонстрировал умеренный рост, продолжая отыгрывать улучшение внешнего фона. Торговая активность оставалась невысокой третий день подряд ввиду отсутствия значимых новостных триггеров, а заметный рост курсовой стоимости показали отдельные ликвидные бумаги, сумевшие приблизиться или обновить максимумы года. Так, в нефтегазовом секторе отметим резкий подъем в акциях Роснефти (+3,4%), в электроэнергетике - Русгидро (+1,9%), в финсекторе - TCS Group (+1,4%), в сегменте металлургии и горнодобычи – РусАл (+1,8%). Также выделим неплохой отскок акций Россетей (+1,6%) и Мостотреста (+2,1%), последнее время находившихся под давлением и отстававших от рынка и уже выглядящих, по нашему мнению, весьма привлекательно. Скорректировались после роста акции АЛРОСА (-3,5%), Аэрофлот (-1,5%), ЛУКЙОЛ (-1,3%) и «префы» Сургутнефтегаза (-1,5%). Учитывая невнятный внешний фон по состоянию на утро, индекс МосБиржи в первой половине торговой сессии значимой динамики может остаться вблизи уровней закрытия предыдущего дня. В течение дня, при улучшении настроений на мировых рынках, индекс продолжит тяготеть к отметке 3850 пунктов и обновлению исторических максимумов.

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