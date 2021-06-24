ИАЦ «Альпари»: Пара доллар/рубль консолидируется около уровня 72,50 руб.

В среду, 23 июня, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль упала на 0,26%, до 73,04 руб., евро/рубль — на 0,49%, до 86,63 руб., фунт/рубль — на 0,20%, до 86,63 руб.

Утренняя сессия открылась снижением по доллару на фоне роста нефтяных котировок. На дневной сессии укрепление рубля усилилось. Пара доллар/рубль снижалась до уровня 72,35 руб., с которого подскочила до 72,84 руб. Ослабление нацвалюты последовало в ответ на сообщение, что российские военные обстреляли корабль НАТО.

Эсминец ВМС Великобритании нарушил территориальный воды Российской Федерации у мыса Фиолент. Российские военные открыли предупредительный огонь в сторону эсминца. Экипаж отреагировал на предупреждение, когда бомбардировщик использовал четыре авиабомбы, чтобы заставить британское судно изменить свой курс.

Британия заявила, что предупредительные выстрелы по HMS Defender не производилось. Корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Россия призвала британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа эсминца «Дефендер».

Рубль отыграл часть потерь, но не всё. Курс доллара упал до 72,57 руб.

В четверг, 24 июня, на торгах в Азии нефть стоит $75,21 за баррель. Нефть растёт на ожиданиях повышения спроса на энергоресурсы. Рубль по-прежнему получает поддержку от налогового периода. Пик налоговых платежей приходится на 25 июня. На сегодня ожидаю умеренное снижение к уровню 72,25 руб.

Фондовый рынок

В среду торги по российским индексам закрылись ростом. Индексы повысились на дорожающей нефти и подъема американских индексов. Укрепление рубля позитивно отразилось на индексе РТС. Инцидент с британским эсминцем в Черном море оказал ограниченное влияние на рынки. Индекс МосБиржи поднялся на 0,40%, до 3837,15 пункта, индекс РТС – на 1,25%, до 1666,21 пункта.

Фьючерсы на российские индексы торгуются в небольшом плюсе. Общий фон для российского рынка остается благоприятным. Ценовые формации на дневном ТФ указывают на продолжение роста индексов к своим недавним максимумам, зафиксированных 15 июня (индекс МосБиржи – 3865,20, индекс РТС – 1695,46). Успех будет зависеть от динамики индекса SP500 – он стоит у сопротивления 4260 пунктов. Если оно будет пройдено, рост ускорится до 4300, чем окажет положительное влияние на наши индексы.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»