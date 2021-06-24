ПСБ: Ралли на нефтяном рынке способствует укреплению рубля

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду укрепление российской валюты продолжилось. ​ Рубль подорожал до 72,6 за доллар (+0,4%) и до 86,6 за евро (+0,5%). Валюты развивающихся стран вчера торговались разнонаправленно, индекс валют MSCI EM практически не изменился. Позитивным фактором для рубля стало продолжение ралли на нефтяном рынке, а также продажа валюты экспортерами для уплаты налогов на этой неделе.

Сегодня, при сохранении Brent выше 75 долл. за баррель рубль может продолжить укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72,0 – 74,0 за доллар.

По итогам торгов в среду кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 2-4 б.п., отыграв потери вторника. Рост цен рублевых гособлигаций был поддержан продолжающимся ралли на нефтяном рынке, а также повышением спроса на рисковые активы на глобальном рынке. Вчера доходность 10-летних локальных гособлигаций ЕМ преимущественно снижалась: ЮАР – на 11 б.п., Турции – на 16 б.п., Индонезии – на 21 б.п., Колумбии – на 6 б.п., Бразилии – н а6 б.п.

Оптимизм в отношении локальных облигаций ЕМ усилили комментарии представителей ФРС о том, что рост инфляции носит временный характер и ужесточение монетарной политики будет основываться на фактических данных по занятости, которые еще не достигли цели.

Минфин РФ вчера на первом аукционе продал новые 20-летние ОФЗ 26238 на 7,0 млрд руб. ​ с доходностью 7,29% годовых при спросе 19,5 млрд руб., предоставив премию к вторичному рынку в 6 б.п. На втором аукционе Минфин разместил 8-летние ОФЗ 26237 на 20 млрд руб. ​ с доходностью 7,12% годовых при спросе 30,1 млрд руб., премия к вторичному рынку составила 8 б.п. Относительно небольшой объем продаж нового госдолга и ограниченный уровень премии в новых бумагах способствовали снижению доходности гособлигаций на вторичном рынке ближе к закрытию торгов.

Сегодня ожидаем, что цены ОФЗ могут еще немного подрасти, доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10 – 7,20% годовых.

ПАО "Промсвязьбанк"