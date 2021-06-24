Комментарии

ПСБ: Мы рассчитываем, что сегодня будет спокойный день, а развитые рынки сохранят склонность к слабому повышению в течение дня

Ожидаем, что в четверг рубль продолжит укрепление, двигаясь к нижней границе диапазона 72,0–74,0 за доллар

Индекс МосБиржи в первой половине торговой сессии может остаться вблизи уровней закрытия предыдущего дня. В течение дня, вероятно возобновление роста в направлении 3850 пунктов

Полагаем, доходность 10-летних ОФЗ останется в диапазоне 7,10–7,20% годовых

НорНикель (ПОКУПАТЬ) проведет обратный выкуп акций – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: обратный выкуп акций НорНикеля по цене выше рынка является поддерживающим котировки фактором. Позитивно смотрим на компанию, в т.ч. ввиду благоприятной конъюнктуры на рынке цветных металлов, в первую очередь никеля. Наша текущая целевая цена бумаги – 28 455 руб.

Полюс Золото (ПОКУПАТЬ) планирует увеличить объем производство золота в следующем году – (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: рост операционных показателей компании в совокупности с потенциальным ростом мировых цен на драгоценные металлы окажет позитивный эффект на финансовый результат общества по итогам года, что в свою очередь приведет к росту дивидендов и капитализации. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 20 424 руб. на акцию

ПАО «Промсвязьбанк»


3C638880 3C048261
/ Сибирское Информационное Агентство /
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