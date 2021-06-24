Росбанк: Индикаторы деловой активности не удержали индексы от снижения

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Индикаторы деловой активности не удержали индексы от снижения. Основное давление пришлось на европейские акции (Stoxx 600 -0.9%), несмотря на рост оптимизма в промышленности и сфере услуг, согласно предварительным опросам PMI. Возможно, на настроения инвесторов повлияла коррекция европейской валюты в последние дни, а также повторение «ястребиной» риторики некоторыми представителями ФРС. Американские площадки почти не показали волнения на этот счет — S&P 500 (-0.1%).

Базовые ставки: Доходности американских казначейских облигаций прибавили 3-4 бп на горизонте 2-10 лет (2 года 0.26% годовых, 10 лет — 1.50% годовых) после комментариев главы ФРБ Далласа о желательности более быстрого сворачивания программы количественного смягчения и повышения ставок. Он, в частности, был один из проголосовавших за первые повышение ставки в 2022 году, поэтому мнение оказало заметное влияние на ставки.

Сырьевой рынок: Баррель Brent осваивается интервале $75.0-76.0 в ожидании сигналов от участников ОПЕК+ в преддверии встречи министров энергетики стран-участниц 1 июля.

Мировые валюты: Валютные рынки не спешат реагировать на «ястребиные» сигналы из США. Доллар приостановил коррекцию, вернувшись к 91.8 п, но пока сохранил дистанцию до недавнего пика (92.4 п). Евро на этом фоне перешел в диапазон 1.1900-1.1950, однако, по данным Bloomberg, некоторые западные банки начали пересматривать краткосрочные прогнозы в пользу американской валюты, что может ослабить доверие к европейской валюте среди крупных инвесторов.

Настроения локальных рынков

Долговой рынок: На первичных аукционах новых серий ОФЗ-ПД Минфин ограничился премией в 9 бп относительно вторичной “досанкционной” кривой в обед вторника (т.е. до объявления параметров аукционов). Этой премии хватило для размещения лишь 7.0 млрд руб. выпуска 26238 (май.41) и 20 млрд руб. выпуска 26237 (мар.29). Мы ожидали, что Минфин проявит чуть большую сговорчивость, согласившись на премию в интервале 12-18 бп. Однако даже этот сценарий не позволил бы полностью разместить заявленные 30 млрд руб. выпуска 26238 — спрос на аукционе ограничился 19.5 млрд руб.

Мы полагаем, что для Минфина уже назрела потребность зарегистрировать и активнее предлагать на аукционах новые среднесрочные серии ОФЗ-ПД. За последние 2 аукционных дня ведомство привлекло лишь 51.1 млрд руб., размещая преимущественно длинные гособлигации. При сохранении этого темпа объем привлечений до конца года составил бы только 690 млрд руб. против 1.2 трлн руб., на которые указывает годовой план по локальным заимствованиям. Тем более, в моменте участники рынка спокойно относятся к премии по доходности, учитывая исключительно плоскую форму кривой ОФЗ. В будущем настойчивое предложение длинных выпусков — особенно если величина премии будет расти —способно более негативно влиять на вторичный рынок.

Макроэкономика: Недельная инфляция есть и пока без изменений. По данным Росстата, потребительские цены за период с 16 по 21 июня продемонстрировали рост на 0.12% н/н, как и неделей ранее. Среднесуточная инфляция за последнюю неделю вернулась к 0.020% д/д, что подтвердило «незыблемость» уровней годовой оценки инфляции вблизи 6.2% (6.16% г/г на 21 июня).

Рост цен в продовольственном наборе остался наиболее заметным по итогам недели, однако некоторые медикаменты также показали интенсивный рост цен (+0.2%/+0.6%) на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.

В моменте мы видим наиболее вероятным повышение ключевой ставки в июле на 25 бп (до 5.75% годовых), однако продолжаем следить за поступающей информацией. Помимо замедления среднесуточного роста цен, довольно значимым может быть рост объемов производства потребительских товаров —последние данные Росстата регистрируют рост производства в наиболее ажиотажных» сегментах, что в ближайшие 1-1.5 месяца может способствовать замедлению инфляционной динамики.