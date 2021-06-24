«Фридом Финанс»: В ожидании импульса к росту

Пильгунова Анна, старший аналитик «Фридом Финанс»:

23 июня торги на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно. Индекс S&P 500 снизился на 0,11%, до 4242 пунктов, Nasdaq вырос на 0,13%, а Dow Jones потерял 0,21%. Практически все отрасли продемонстрировали скромную смешанную динамику. Сильнее всех просели сектора коммунальных услуг (-1,05%) и сырья и материалов (-0,62%). Лучше других выглядели компании циклических потребительских товаров (+0,63%). Рынки находятся в ожидании драйверов роста после просадки на прошлой неделе.

Nikola (NKLA: 4,3%) сообщила об инвестициях в размере $50 млрд в Wabash Valley Resources, ее водородный проект в Индиане.

Patterson Cos. (PDCO: -11,8%) представила смешанные квартальные результаты, а также слабый гайданс на 2022 финансовый год.

Moderna (MRNA: -4,2%): в США зафиксировали более 1200 случаев миокардита и перикардита среди молодых людей, привившихся вакциной компании.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику после относительно спокойной торговой сессии накануне в отсутствие значимых новостей.

Политика и риторика ФРС остаются в фокусе внимания инвестсообщества. Кроме того, важными темами, определяющими настроение и поведение игроков рынка, по-прежнему являются инфляция, достижение показателями ликвидности пиковых уровней, ожидаемые темпы роста ВВП и перераспределение капитала между акциями «роста» и «стоимости».

Вчера продолжились переговоры президента Джо Байдена с сенаторами по поводу инфраструктурного плана: предварительно согласован пакет в объеме $1,2 трлн против $2 трлн, заявленных изначально.

Накануне вышли данные по продажам нового жилья за май, которые оказались ниже ожиданий: 769 тыс. против консенсуса в 870 тыс. Самая слабая динамика была отмечена в южной части страны. Тем не менее индекс деловой активности в производственном секторе в июне оказался выше прогнозов, что отражает уверенность участников рынка в приближении открытия экономик мира.

Азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,14%, китайский CSI 300 остался без изменений, а японский Nikkei 225 прибавил 0,17%. EuroStoxx 50 растет на 0,64%.

Аппетит к риску выше среднего. Доходность 10-летних трежерис находится на уровне 1,50%. Цена на фьючерс Brent растет до $76 за баррель. Золото колеблется вблизи $1780 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4230–4280 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по базовым заказам на товары длительного пользования в США за май (прогноз — прирост на 0,8% м/м против фактических +1,0% в прошлом периоде).

Сегодня квартальные результаты представит FedEx Corporation (FDX). Общерыночные ожидания закладывают EPS на уровне $4,98 (+96,8%) при выручке в размере $21,47 млрд (+23,4%).

Котировки FDX опустились до уровней, на которых находились перед публикацией сильного отчета за третий финансовый квартал. В связи с этим, на наш взгляд, в них сформировался высокий потенциал разворота вверх.

Также сегодня финансовые результаты опубликует Nike (NYSE: NKE). Отчет о продажах, вышедший ранее, разочаровал инвесторов, так как они ожидали их активного роста. Однако по результатам последнего отчетного периода все условия для улучшения показателей сложились. Присутствует эффект низкой базы, кроме того, по заявлению самой компании, часть продаж за предыдущий квартал будет отражена в предстоящем отчете из-за задержки доставки. Эти хорошие новости и сильные результаты конкурентов позволяют рассчитывать, что и Nike зафиксирует рост продаж в пределах 80%, до $11,1 млрд. Вместе с отчетом впервые выйдет подробный прогноз руководства компании на 2022 финансовый год.

Индекс настроений от Freedom Finance падает до 47 из 100, отражая реакцию инвесторов на новые экономические реалии после смены риторики ФРС с ультрамягкой на «ястребиную».

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка консолидировался вблизи исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», при этом потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Базовым сценарием является движение к новым историческим максимумам после кратковременной консолидации.