ИАЦ «Альпари»: Металлурги утянули рынок вниз

Российский рынок акций в четверг вечером снижается. Индекс МосБиржи отступает к 3820 пунктам и далее может консолидироваться в диапазоне 3800-3850 пунктов. Индекс РТС остался рядом с 1665 пунктами и способен двигаться в границах 1650-1670 пунктов.

В минусе сегодня оказались акции компаний металлургического сектора после новостей о внедрении экспортных пошлин на металлы. Теоретически это должно сдержать рост внутренних цен на группу промышленных металлов. Фактически, власти, получается, не ограничились переговорами с металлургическими компаниями о контроле за ценами на металлы для государственных строек и решили, что введение пошлин даст более обширный эффект. Нужно понимать, что у любой сдерживающей цены меры есть, во-первых, ограниченный срок действия — ровно на период, пока она работает. Во-вторых, риск создания вакуума предложения и, как следствие, нового витка роста стоимости.

Акции «НорНикеля», «Русала» и «ММК» в четверг оказались хуже рынка, потенциал просадки составляет ещё минимум 5% от текущих уровней. Сейчас в основе распродаж лежат эмоции, но чуть позже они способны перерасти в среднесрочный нисходящий тренд.

Бумаги «Магнита» оказались в числе рыночных аутсайдеров в связи с дивидендным разрывом. Он может оказаться непродолжительным, но акциям предстоит пройти долгий путь для восстановления котировок. Бумага упала к 5306 руб. против вчерашнего значения около 5600 руб., что весьма существенно. Падение может затормозиться в области 5270-5290 руб.

В плюсе остаются расписки TCS, любимая игрушка инвесторов в этом году, и акции нефтяников — от «Лукойла» до «Сургутнефтегаза» на фоне стабильных цен на черное золото.

Доллар США вечером снижается к 72,28 руб. и может торговаться в диапазоне 72,00-72,75 руб. Евро стоит 86,22 руб. и способен оставаться в коридоре 86,00-87,00 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»