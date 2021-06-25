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ПСБ: Промышленность в мае

В мае темпы роста промышленного производство увеличились (11,8% г/г, после +7,6% г/г в апреле). За янв.-май рост уже +3,2% г/г.

Промышленность преодолела кризис и перешла от восстановления к росту. Второй месяц подряд промышленный выпуск заметно растет по отношению к уровням 2019 года (+2,9% к маю 2019 года и +2,5% к апрелю 2019 года). 
Рост в мае зафиксирован по всем секторам промышленности. Впервые с начала кризиса вырос выпуск продукции добывающей промышленности   (+12,3% г/г за май и -2,3% г/г за янв.-май 2021г.).  

Динамика промпроизводства устойчиво опережает прогнозный тренд. Мы повысили прогноз роста промышленного производства в 2021 году с 3,1% до 3,9%. Прогноз роста ВВП также улучшен с 3,1% до 4%. 

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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