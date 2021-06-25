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ПСБ: Текущая глобальная общерыночная конъюнктура способствует уходу котировок Brent к 77-78 долл./барр.

Текущая глобальная общерыночная конъюнктура способствует уходу котировок Brent к 77-78 долл./барр. - Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Ситуация на рынки нефти остается в целом благоприятной. Ближайший фьючерс на нефть Brent, хотя и сбавил последние дни темпы роста, продолжает удерживаться выше отметки 75 долл./барр. третий день подряд на фоне неплохих данных по рынку энергоносителей в США и сохранения уверенности в крепости глобального спроса на нефть. Вместе с тем, рынок выглядит несколько перегретым, кроме того, сдерживают участников рынка от покупок некоторое укрепление доллара в июне и ожидания встречи ОПЕК+ 1 июля, от которой, впрочем, ожидается аккуратное увеличение добычи с августа. В этих условиях повышается значимость новостного фона. Пока по-прежнему видим конъюнктурные предпосылки для нахождения выше нашего текущего целевого диапазона (70-75 долл./барр.). И, учитывая неплохой общерыночный сантимент, рассчитывая на развитие роста Brent к району 77-78 долл./барр.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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