ПСБ: В течение дня склонность к росту мировых рынков сохранится, а текущую неделю рынки закроют в «зеленой» зоне

Ожидаем, что сегодня рубль продолжит укрепление и может уйти ниже середины диапазона 71,0–73,0 за доллар

Индекс МосБиржи в пятницу вновь будет тяготеть к верхней границе диапазоне 3800-3850 пунктов, по-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы

Полагаем, что доходность 10-летних ОФЗ будет двигаться в направлении к 7,10% годовых

Правительство собирается ввести с 1 августа временные пошлины на экспорт металла из России

НАШЕ МНЕНИЕ: Введение экспортных пошлин ведет к умеренно негативной переоценке наших ожиданий по росту доходов металлургов в этом году, все равно, впрочем, остающемуся рекордным.

Так, по нашим оценкам, прямое влияние уплаты пошлин снизит ожидаемую EBITDA ведущих игроков сталелитейной отрасли на 2021 год в среднем на 7% (по НЛМК, в силу большей экспортной ориентированности, пересмотр побольше, - 9%); полный возможный эффект (с учетом частичной ребалансировки и внутренних цен), в негативном сценарии, может составить в среднем чуть больше 11%. Тем не менее, даже с учетом 5-ти месячных пошлин, EBITDA «фишек» отрасли вырастет, по нашим текущим ожиданиям, в 1,6-1,9 раза, а чистая прибыль – в 1,5-2,6 раза.

В цветмете нам в обоих сценариях придется заметно пересмотреть «вниз» прогноз по EBITDA РусАла (9% и 18% соответственно), НорНикеля – лишь на 4% и 7% соответственно. И тут заметный рост доходов в годовом сопоставлении, по нашему мнению, сохранится.

В целом, учет этих сценариев по пошлинам может привести к просадке котировок акций большинства ведущих металлургов в пределах 6%-10%, а НЛМК и РусАла – до 15-20%, что отчасти уже и было учтено рынком вчера.

Мы также опасаемся, что планы правительства сохранить механизм взимания повышенных пошлин с металлургов в дальнейшем могут, до появления деталей, привести к отставанию сектора от зарубежных аналогов, а также, в отсутствие новой волны роста цен на металлы, от нашего рынка в обозримой перспективе. Мы ставим на пересмотр целевые цены по публичным представителям сегмента.

ПАО «Промсвязьбанк»