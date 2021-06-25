«Открытие»: Российский рынок может попытаться начать день ростом

Андрей Кочетков, ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям

Ожидания на старт дня

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный.

Азиатские индексы преимущественно растут, как и сырьевые контракты.

Индекс доллара торгуется в небольшом минусе, а валюты риска AUD и NZD укрепляются в пределах 0,15% против американского конкурента.

Российский рынок может попытаться начать день ростом, хотя значения выше 3840 пунктов по индексу МосБиржи пока являются сильным сопротивлением. Рубль может продолжить укрепление. Закрытие дня ниже 72,0 за доллар и 86,0 за евро будет хорошим сигналом на дальнейшее укрепление, хотя всё ещё может испортить эффект пятницы, когда спекулянты фиксируют прибыль недельного тренда.

События предстоящего дня

в Европе индекс потребительского климата Германии (Gfk) повысился на июль до -0,3 п. с -6,9 п. в июне.

В США очередной день статистики по инфляции. Ожидается, что базовый индекс цен личного потребления ускорит рост в мае до 3,4% с 3,1% в апреле.

Далее в 17:00 мск итоговый индекс потребительского доверия Университета Мичигана за июнь.

Закроет день в 20:00 мск отчёт Baker Hughes по активным буровым.

В России последний день торговли с дивидендами в бумагах «Ленэнерго» 0,2626 рублей на обыкновенную и 15,1688 рублей на привилегированную акцию.

Нет ничего более постоянного, чем временные пошлины на экспорт металлов

Отечественный рынок лишь в первые минуты торгов попытался расти, но затем свалился в минус под грузом внешних и внутренних неприятностей. Нефть лишь к вечеру смогла уверенно вернуться выше $75 за баррель Brent. Рубль продолжил укрепляться, оказывая давление на бумаги экспортёров. Однако главным негативом для рынка стали предложения Минэкономразвития по временным экспортным пошлинам для металлургов.

По итогам торгов 24 июня индекс МосБиржи - 3823,44 п. (-0,36 %), а РТС - 1664,94 п. (-0,08%).

2 отраслевых индекса выросли и 8 упали. Финансовый сектор показал самый сильный рост на 1,0% благодаря бумагам TCS Group (+4,18%). Сектор информационных технологий также завершил день в плюсе на 0,82%).

Безусловным аутсайдером стал сектор металлов и добычи. Минэкономразвития предложило ввести временные экспортные пошлины на металлы с 1 августа по 31 декабря, пока будет разрабатываться постоянный механизм изъятия сверх доходов отрасли. Базовая ставка пошлины составит 15%, плюс к ним будет специфическая составляющая для каждого металла. Глава Минэкономразвития Максим Решетников озвучил конкретные цифры, согласно которым Минимальная специфическая ставка пошлины на медь составит $1226 за тонну, для никеля — $2321 за тонну, для алюминия — $254 за тонну. Спецставка для плоского г/к проката и арматуры составит не менее $115 за тонну, для окатышей — не менее $133 за тонну.

Потребительский сектор просел на 1,12%, что объясняется глубокой просадкой акций «Магнита» (-4,48%) после дивидендной отсечки. Впрочем, в секторе есть и позитивные новости.

Бумаги X5 Retail Group подорожали на 0,85%. Компания сообщила сегодня о том, что выделит цифровой бизнес (Vprok.ru Перекресток, сервисы экспресс-доставки и «Около») в отдельную структуру в составе группы. Также стало известно, что «Детский мир» начал сотрудничать с логистическим сервисом Х5, и теперь онлайн-заказ, приобретенный на detmir.ru или в мобильном приложении «Детмир», можно забрать в ближайшем пункте выдачи, расположенном в магазинах «Пятёрочка». Сервис выдачи 5Post — это более 3 тыс. постаматов и свыше 10 тыс. пунктов выдачи заказов, расположенных на кассах в магазинах сети «Пятёрочка» в 39 регионах РФ.

РФ может закончить год с профицитом бюджета

Рубль укреплял свои позиции. Нефть всё же удержалась выше $75 за баррель Brent. На Forex доллар демонстрировал нейтральную динамику. И, безусловно, рубль поддерживает налоговый период.

Весьма любопытные выводы сделали аналитики «ВТБ Капитал», с которыми можно согласиться. Профицит российского бюджета в текущем году может составить до 270 млрд рублей. Складывается это благодаря более высоким нефтегазовым доходам и более активному восстановлению экономики. Если оценивать усилия Минфина по размещению ОФЗ, то в II квартале ведомство не испытывает большой потребности в дополнительном финансировании, как это было в I квартале. По сути, происходят лишь тестовые размещения небольших объёмов ОФЗ.

На Forex валюты риска преимущественно укреплялись. Риторика представителей ФРС продолжает указывать на то, что регулятор считает всплеск инфляции временным явлением, а значит стимулирующая политика может оказаться более продолжительной, чем на это указывает траектория прогнозов по ставке. Кроме того, валюты сырьевой группы могут вдохновиться тем, что в США достигнуто межпартийное соглашение по рамкам инфраструктурного плана.

По ситуации на 23:50 мск:

DXY – 91,81 п. (+0,01%),

USD-RUB – 72,30 (-0,42%),

EUR-RUB – 86,31 (-0,36%),

EUR-USD - $1,193 (+0,03%),

GBP-USD - $1,392 (-0,29%),

USD-JPY – 110,8 (-0,15%).

В США договорились об инфраструктурных расходах

Торги в США завершились новыми рекордами S&P 500 и NASDAQ. Многострадальный инфраструктурный пакет прошёл согласование межпартийной группы и готов к одобрению законодателями и президентом.

Согласованная сумма расходов составляет $579 млрд, что значительно меньше первоначальных предложений президента Джо Байдена, но следующий социальный пакет предполагается обсудить в I полугодии. Значительная часть средств уйдёт на общественный транспорт, дороги, мосты и прочие вопросы, включая инфраструктуру для электромобилей. Однако главным в пакете является не расходная часть, а источники финансирования. По сути, законодатели смогли найти дополнительные возможности без повышения налогов. К примеру, одним из способов финансирования может быть продажа нефти из стратегических резервов.

Статистика дня оказалась вполне позитивной, хотя рынок труда продолжает настораживать. Объём заказов на товары длительного пользования вырос за май на 2,3%, а без учёта транспорта на 0,3%. Уточнение ВВП изменений не принесло. Соответственно, рост в I квартале составил 6,4%. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 7 тыс. до 411 тыс., хотя экономисты ждали снижения до 380 тыс.

Состоялись очередные выступления представителей ФРС, но общее содержание остаётся прежним. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин полагает, что инфляционный всплеск будет временным, но ФРС стоит внимательней следить за ценами.

9 секторов S&P 500 выросли и 2 снизились. Потери были в секторах коммунальных услуг (-0,1%) и недвижимости (-0,45%). Самый сильный рост показал сектор финансов (+1,21%).

Microsoft (+0,53%) презентовала Windows 11 и вновь завершила день с капитализацией выше $2 трлн. Однако главное на презентации касалось развития Microsoft store, который предлагает разработчикам платёжную платформу с более выгодными условиями, чем у Apple и Google.

Все 23 основных банка США прошли стресс-тестирование ФРС. Сценарий выживаемости предполагал условия безработицы на уровне 10,8% и обвала фондового рынка на 55%. Это означает, что банки смогут увеличить дивидендные выплаты и программы обратного выкупа.

По итогам торгов:

DJIA - 34196,82 п. (+0,95%),

S&P 500 - 4266,49 п. (+0,58%),

NASDAQ - 14369,71 п. (+0,69%).

Азия в плюсе вслед за США

Азиатские рынки преимущественно торговались в плюсе.

Китайские индексы могут завершить неделю приростом. Финансовый сектор обеспечивал основную поддержку рынку в пятницу. В секторе производства электромобилей становится тесно. Ещё одна китайская компания Xpeng получила одобрение на проведение первичного размещения акций в Гонконге. Впрочем, компания уже имеет листинг в Нью-Йорке.

Японский рынок во многом повторяет движения на Wall Street. На торгах в пятницу дорожали Акции энергетических компаний, производителей стали и технологичные бумаги. Акции Panasonic подскочили более чем на 4% на фоне раскрытия информации о продаже всех принадлежащих компании акций Tesla.

По состоянию на 8:25 мск:

NIKKEI 225 - 29073,02 п. (+0,68%),

Hang Seng - 29226,82 п. (+1,19%),

Shanghai Composite - 3603,65 п. (+1,04%).

Нефть продолжила дорожать на ожиданиях дальнейшего восстановления спроса.

Впрочем, спрос на «зелёную» энергетику также растёт. В сенате США демократы предлагают законопроект налоговых вычетов для атомных электростанций. Значительное повышение требований по безопасности привело к тому, что производство атомной энергии стало невыгодным в сравнении с такими источниками, как газ и уголь. За последние 10 лет число работающих реакторов в США сократилось с 104 до 93.

На текущей неделе продолжает поступать информация из источников в ОПЕК+. Однако озвученная РФ позиция о необходимости дальнейшего наращивания добычи пока не находит отклик у других производителей нефти. Очередное совещание состоится 1 июля и пока арабские участники не выразили готовность обсуждать внеплановое увеличение добычи.

По состоянию на 8:45 мск: