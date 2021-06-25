Комментарии

«Фридом Финанс»: Положительная динамика может прерваться до сезона отчетов за второй квартал

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»: 

Боковик на фондовом рынке может перерасти в коррекцию. Значимых корпоративных событий не предвидится, динамика будет определяться движениями на внешних площадках. Первая реакция инвестсообщества на «ястребиные» комментарии от ФРС была негативной. Аналитик агентства Moody’s допускает, что рынок способен скорректироваться на существенные 10-20%.

На наш взгляд, умеренно отрицательная динамика на фондовых площадках США и других стран продолжится, и это окажет влияние на ход торгов в России. Несмотря на возможную коррекцию, до конца года среди лидеров роста способны оказаться акции банков, строительных и горно-металлургических компаний, агропромышленного сектора. Коррекция только усилит аппетиты инвесторов. Триггером к развороту вверх станут следующий сезон отчетности и рост цен на сырье. Период боковой и отрицательной динамики на рынках может продлиться до двух месяцев.

Из-за ускорения инфляции до 6% по итогам мая Банк России вынужденно поднял ключевую ставку на 0,5 п.п. При этом денежно-кредитная политика по факту остается мягкой. Если инфляция продолжит расти, не исключено еще одно повышение ставки в июле. По нашему мнению, увеличилась и вероятность повышения ставок до конца года. Смещение ключевой ставки вверх не только не ударило по рублю, но и стимулировало спрос на ОФЗ, которые можно рассматривать в качестве защитных активов в период коррекции на фондовом рынке.

Ожидаем коррекцию в диапазон 3600–3700 п. по индексу Московской биржи при соответствующей динамике на внешних площадках. Аутсайдерами могут стать акции финсектора и черной металлургии. Лучше рынка способны выглядеть ретейл, газодобывающий и транспортный сегменты. Пара USD/RUB, на наш взгляд, будет торговаться в пределах 71,5-74,5.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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