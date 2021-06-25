Росбанк: Инфраструктурный план порадовал инвесторов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инфраструктурный план порадовал инвесторов. В четверг политические партии в США достигли соглашения по инфраструктурной программе ($579 млрд), что может усилить потенциал роста экономики и традиционных отраслей. На этом фоне эта группа акций стала локомотивом роста индексов в США (+0.6-1.0%) и Европе (+0.9-1.2%). Сегодня фьючерсы подтверждают умеренно оптимистичный настрой на старте торгов.

Базовые ставки: Доходность UST’10 почти не отреагировала на инициативу политиков, продолжив торговаться в интервале 1.48-1.50%. Несмотря на некоторый спад ажиотажа по поводу комментариев ФРС, внимание к статданным не исчезает – сегодня в центре внимания базовый дефлятор потребительских расходов в США (основной целевой показатель ФРС).

Сырьевой рынок: Нефть и золото торгуются без идей, в ожидании новостей – Brent в интервале $75.0-76.0/барр., золото вблизи $1870/тр. унц.

Мировые валюты: Доллар не спешит вырываться вперед, хотя реагирует на сильные данные. Порция статистики по заказам товаров длительного пользования, несмотря на отсутствие сюрпризов, на время привела рынок в эйфорию. В дальнейшем ее не удалось удержать, и уже сегодня американская валюта стартует со вчерашнего уровня. Для евро это обстоятельство остается весомым аргументом удерживать уровни 1.1900-1.1950.

Настроения локальных рынков

Валютный рынок: Рубль поймал общую оптимистичную волну. Сомнения прошлой недели насчет «жесткости» позиции ФРС оказались довольно быстро забыты. По крайней мере доллар удержал позиции относительно валют G10 в пределах 91.5-92.0, но это не помешало вернуть аппетит к валютам развивающихся рынков. Возможно, также сказались дополнительные сомнения в устойчивости доллара после анонса межпартийного инфраструктурного плана в США, но этом уже вопрос 2п’21 после того как будут урегулированы очередные проблемы с достижением лимита по госдолгу в США (тема будет актуальна в июле-августе).

С начала недели рубль показывает средние (но для себя не плохие) результаты, прибавляя 0.9% с начала текущей недели, показав результат наравне с южноафриканским рандом (+1.0%). Однако он уступил преимущество бразильскому реалу (+3.6%) и мексиканскому песо (+3.3%). В последнем случае ситуация повторяет начало июня на локальном рынке – ожидания более жесткой процентной политики (и впоследствии повышение ставки Банком Мексики) усилили спекулятивную поддержку.

Несмотря на поддержку подорожавшей в преддверии встречи ОПЕК+ нефти (баррель Brent выше $75), на предстоящей неделе рубль может ослабить тренд укрепления и вновь устремиться 73.0 в паре USD/RUB. На наш взгляд аргументы относительно стандартны: окончание налогового периода в понедельник может вернуть внимание к ежедневным покупкам валюты со стороны Минфина (эквивалент 10.5 млрд руб./д.), а также усилить вес геополитической премии.