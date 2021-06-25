«Фридом Финанс»: Достигнут консенсус по инфраструктурному плану

Аналитики «Фридом Финанс»:

24 июня американские фондовые площадки закрылись в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 0,58%, до 4266,49 пункта. Dow Jones увеличился на 0,95%, а Nasdaq прибавил 0,69%. Лидерами роста стали финансовые (+1,21%), энергетические (+0,85%) и телекоммуникационные компании (+0,81%). Хуже рынка торговались бумаги сектора недвижимости (-0,45%) на фоне повышения 30-летних ставок по ипотечным кредитам и коммунальных услуг (-0,10%). Главным драйвером рынка стало достижение двухпартийного соглашения по инфраструктурному пакету, что положительно повлияло на компании «стоимости».

Акции Trade Desk (TTD: +16%) выросли вместе с другими AdTech-компаниями на фоне заявления об отсрочке (до 2023 года) поэтапного отказа от сторонних файлов cookie в Google Chrome.

Arcus Biosciences (RCUS: +15.5%) сообщила о положительных результатах промежуточного исследования по лечению рака легких.

Акции Rite Aid (RAD: -14,5%) упали на фоне смешанных квартальных результатов и снижения прогнозов по прибыли.

Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается положительная динамика.

После встречи с двухпартийной группой сенаторов президент Джо Байден объявил о достижении консенсуса по реализации инфраструктурного плана. Как и ожидалось, расходы на восемь лет составят $1,2 трлн. Будет выделено $109 млрд на модернизацию дорог и мостов, $66 млрд на железнодорожную сеть, $65 млрд на широкополосную связь, $55 млрд на водную инфраструктуру и $49 млрд на общественный транспорт. План не предполагает новых налогов, при этом финансирование будет осуществляться за счет сокращения налогового разрыва, перенаправления неиспользованных федеральных пособий по безработице и неизрасходованных средств, выделенных для поддержки пострадавших от пандемии. Позднее Байден отметил, что инфраструктурный план должен продвигаться в сочетании с более крупным пакетом помощи (возможный объем — около $4 трлн), ориентированным на другие приоритеты демократов.

ФРС объявила о результатах стресс-теста, проведенного в 2021 году в соответствии с законом Додда-Франка (DFAST), которые показали, что крупные фирмы характеризуются достаточным объемом капитала для покрытия убытков в стрессовых условиях. Как следствие, все дополнительные временные ограничения на распределение капитала истекают 30 июня в соответствии с предыдущим заявлением.

Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали положительную динамику. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,43%, китайский CSI 300 прибавил 1,63%, а японский Nikkei 225 поднялся на 0,66%. EuroStoxx 50 теряет 0,15%.

Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис увеличивается до 1,488%. Фьючерс Brent торгуется на уровне около $75,56 за баррель. Золото растет до $1782 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4255–4280 пунктов.

Сегодня будут опубликованы базовый и общий ценовой индекс расходов на личное потребление в США (прогноз: рост на 3,5% и 4% г/г против 3,1% и 3,6% г/г за прошлый период).

Индекс настроений от Freedom Finance растет до 53 из 100, отражая реакцию рынка на достижение консенсуса по инфраструктурному плану.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», при этом потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 4300 пунктов.