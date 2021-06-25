Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 июня: 4 139,5601 руб/1 г золота и 60,4400/1 г серебра ЦБ РФ с 25 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 139,5601 руб.

1 грамм серебра - 60,4400 руб.

1 грамм платины - 2 513,6899 руб.

1 грамм палладия - 6 078,4199 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8301 р. (0,62%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,30%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5300 р. (0,93%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 6,3800 р. (0,11%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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