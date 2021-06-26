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Курсы валют ЦБ РФ на 26 июня: 72,1694 руб/доллар США и 86,1919 руб/евро

ЦБ РФ с 26 июня установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 72,1694 руб.
  • 1 евро - 86,1919 руб.
  • 10 китайских юаней - 111,8060 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1566 р. (0,22%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1364 р. (0,16%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0730 р. (0,07%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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