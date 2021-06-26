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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 4 137,6699 руб/1 г золота и 60,6300/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 137,6699 руб.
  • 1 грамм серебра - 60,6300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 552,3301 руб.
  • 1 грамм палладия - 6 134,8701 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8901 р. (0,05%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,31%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,6401 р. (1,54%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,4501 р. (0,93%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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