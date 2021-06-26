Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 июня: 4 137,6699 руб/1 г золота и 60,6300/1 г серебра ЦБ РФ с 26 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 137,6699 руб.

1 грамм серебра - 60,6300 руб.

1 грамм платины - 2 552,3301 руб.

1 грамм палладия - 6 134,8701 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,8901 р. (0,05%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1900 р. (0,31%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,6401 р. (1,54%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 56,4501 р. (0,93%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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