ПСБ: Прогноз фармацевтического рынка с учетом подорожания импортных составляющих

За 2020 г. оборот фармацевтического рынка увеличился почти на 10,5%, до 1,13 трлн руб. из-за ажиотажного спроса на лекарства и девальвации рубля. Спрос сопровождался ростом цен на импортные фармацевтические субстанции, из которых производится 75% всех лекарств в России. Учитывая зарождающуюся третью волну коронавирусной инфекции, мы ожидаем роста выручки коммерческого фармацевтического рынка в 2021 г. на 6,7% до 1,2 трлн руб.

Тенденции фармацевтического рынка

До 2020 года темпы роста на фармацевтическом рынке снижались. Однако пандемия 2020 года привела к ускорению роста отрасли и заметному увеличению отдельных его сегментов, вызвав бурный спрос на лекарственные препараты, наблюдавшийся с марта прошлого года. Карантинные ограничения и закрытие границ в условиях ослабления рубля подтолкнули население, особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, к закупке используемых препаратов впрок в преддверие ожидаемого роста цен и возможной их нехватки.

В результате, по данным DSM Group, оборот коммерческого фармацевтического рынка в рублевом эквиваленте в прошлом году увеличился почти на 10,5%, до 1 трлн 128 млрд руб.

Рост цен на медикаменты с конца 2019 года опережает потребительскую инфляцию, что мы связываем со все еще высокой зависимостью от импортных составляющих (55% в денежном выражении). Основными причинами текущего роста являются сохраняющий глобальный дефицит сырья, возникший из-за пандемии COVID-19, способствующий повышению его стоимости, и отчасти валютный фактор. Так, в 2020 году, по данным RNC Pharma, цены на фармацевтические субстанции, используемые в производстве лекарств, выросли на 23,9% против 15% годом ранее. Отметим, что такая динамика цен – абсолютный рекорд за всю историю фармрынка. Сопоставимый показатель был зафиксирован только в 2015 г., когда цены на фармацевтическое сырье выросли на 19,9%, также на фоне сильной девальвации рубля.

Мы ожидаем совокупный рост цен на ЛП по итогам 2021 г. на 8% с замедлением к концу года.

В начале 2021 г. мы видим спад ажиотажа на лекарства: за первые 4 месяца 2021 г. наблюдалось относительное сокращение продаж на 5,9% г/г, до 384 млрд руб., - сказывается эффект высокой базы весны 2020 г. Ждем по итогам года роста выручки коммерческого фармацевтического рынка на 6,7% до 1203 млрд руб. с учетом более умеренного роста спроса во втором полугодии 2020 года (отсутствие ярко выраженного эффекта высокой базы), роста цен на лекарства из-за подорожания субстанций и зарождающейся третьей волны коронавирусной инфекции.

Структура фармацевтического рынка

Мы ожидаем, что доля импортных препаратов на рынке сохранится в обозримой перспективе. Доля импортируемых медикаментов в коммерческом сегменте последние годы плавно снижалась и достигла 55% в денежном выражении и 35% - в натуральном. Однако среди отечественного производства доля дженериковых препаратов (аналоги, которые выходят на рынок после окончания срока патента на инновационный препарат) значительно превышает долю оригинальных лекарственных средств: 82% в натуральном выражении и 61% в денежном. Т.е. снижение импорта в большей степени происходит за счет создания аналогов уже действующих препаратов, зачастую на импортных исходниках: по данным RNC Pharma, на текущий момент из иностранных субстанций в России выпускается 75% всех лекарств.

Мы ожидаем, что подобная тенденция «импортозамещения» продолжится и опасаемся, что отечественные производители уникальных ЛП будут потеснены дженериками по зарубежным субстанциям из-за более высокой рентабельности, низких барьеров входа и недостаточной поддержки отечественных производителей со стороны государства.

ПАО «Промсвязьбанк»