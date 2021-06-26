ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи вырос за неделю на 0,6%

Вечером в пятницу российский рынок акций торгуется без единой идеи. Индекс МосБиржи балансирует около 3829 пунктов и может продолжать двигаться далее в рамках отметок 3800-3850 пунктов. Индекс РТС консолидируется около 1669 пунктов и способен оставаться в диапазоне 1650-1675 пунктов. Рублевый индикатор за пять торговых дней вырос на 0,6%, валютный укрепился на 1,8%.

В лидерах роста за неделю который раз оказываются расписки TCS (+12,8%), а также акции «Роснефти» (+5,3%) и бумаги «Газпрома» (+1,8%). Рейтинг недельных аутсайдеров возглавляют акции «НЛМК» (-9,5%), бумаги «Магнита» (-4,3%) и «Русала» (-3,8%). Акции компаний металлургического сектора упали в цене после появления новостей о введении экспортной пошлины на металлы, акции «Магнита» все еще переживают дивидендный гэп.

Сегодня неплохо себя чувствовали бумаги «Новатэка» и «ПИКа». В последнем случае идет закрепление в боковом диапазоне 1066-1130 руб., но бумага все еще не в силах пробить верхнюю границу коридора и обновить июньский максимум на уровне 1135 руб.

В минусе остаются компании металлургического сектора, причем падают все без исключения и достаточно масштабно. Металлурги платежеспособны, решили во власти и приняли стратегию по пошлинам. Печально только, что вполне динамичный рынок в очередной раз приходится регулировать вручную.

Валютный рынок к вечеру слегка снижается. Доллар США растет к 72,25 руб. и может двигаться в пределах 72,00-72,55 руб. Евро торгуется по 86,30 руб. и способен оставаться в коридоре 86,15-87,00 руб.

За неделю доллар США упал на 1,12%, евро снизился на 0,3%.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»