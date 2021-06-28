«Фридом Финанс»: Повышение мировых цен на газ отразилось на росте акций НОВАТЭКа

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск потерял 0,3%, следуя за динамикой нефтяных котировок, притом что фьючерсы на американские индексы продемонстрировали рост.

Позитивным фактором для глобального фондового рынка стала новость о достигнутом консенсусе в Конгрессе США по поводу инфраструктурного плана. Исполнительная власть пошла на уступки и согласилась на сокращение пакета до $1,2 трлн. Объем заимствований в рамках программы составит около $0,6 трлн. Финансировать данный 8-летний проект планируется преимущественно за счет неизрасходованных средств, выделенных на борьбу с последствиями пандемии.

Главным негативным фактором для котировок российских активов стала вчерашняя новость о повышении экспортных пошлин на продукцию металлургической отрасли. На этом фоне хуже рынка торгуются бумаги РУСАЛа, потерявшие за два дня около 10%. Однако объем дополнительных налогов за август-декабрь составит около 13% EBITDA компании, что, по нашему мнению, уже с запасом отыграно в снижении котировок. Однако не исключено, что в ближайшее время рынок повысит долгосрочные прогнозы развития РУСАЛа, что обусловит позитивный пересмотр справедливой стоимости компании. Этому могут способствовать такие факторы, как дефицит сырья, а также усиление «рынка продавца» в товарном сегменте в целом.

В роли защитных активов выступили акции НОВАТЭКа, которые выросли на фоне повышения мировых цен на газ, а также на новости о том, что компания может продать японской Mitsui долю в проекте по производству аммиака Обский ГХК.

Во второй половине дня преобладают шансы восстановления котировок российского фондового рынка. Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи: 3800–3830 пунктов. Ориентиры для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 71,90–72,65 и 85,70–86,65 соответственно.