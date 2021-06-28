«Фридом Финанс»: Инфляция рублю не угрожает

В ходе торгов 25 июня отечественные площадки показали разнонаправленную динамику. Среди аутсайдеров вновь были бумаги металлургического сектора, в том числе RusAl (-3,03%). Лидерами роста стали акции НОВАТЭКа (+2,95%). Пара USD/RUB колебалась в диапазоне 72-72,50, отмечает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

– ЦБ отмечает усиление инфляционных ожиданий. В июне они достигли максимума за три месяца. На наш взгляд, динамика показателя согласуется с картиной реальной инфляции. При ее резких всплесках ожидаемая и ощущаемая инфляция, как правило, опережают реальный рост цен на 5-6 процентных пунктов. Данные о потребительских расходах за первый квартал еще не опубликованы, поэтому неизвестно, в какой мере инфляция и инфляционные ожидания стимулировали рост потребления. Также нет пока данных об операциях физических лиц с валютой за последнее время. При этом в начале года объем покупки валюты физлицами резко упал по сравнению с концом 2020 года. Мы полагаем, что потребительская активность в июле-августе будет на пониженном уровне, в том числе из-за новой волны эпидемии COVID-19 и связанных с этим ограничительных мер. На рубль инфляционные ожидания не влияют. Дивиденды и налоговые выплаты на предстоящей неделе тоже не окажут значимого воздействия на отечественную валюту. Динамика фондового рынка будет увязана с трендами на внешних площадках.

Торговая идея: Газпром (-0,11%), спек. покупка, ближайшая цель: 300 руб. Драйвером роста выступает техническая картина, возможен штурм локального максимума. Также поддержку акции оказывает новостной фон: цена на газ в Европе подошла к $400 за тыс. куб. м из-за высокого потребления и сокращения запасов. Средняя цена продажи в первом квартале почти на 30% превысила прогноз.

Ожидаем смешанную динамику. Ориентир для пары USD/RUB: диапазон 71,50-72,50, для индекса Мосбиржи: 3800-3850 пунктов.