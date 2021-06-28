ПСБ: В фокусе заседание ОПЕК+, ждем Brent выше 75 долл./барр.

Цены на нефть Brent выросли 5 неделю подряд, хотя темпы роста чуть замедлились. Тем не менее, ближайший фьючерс удерживается выше 75 долл./барр, отмечает Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ:

– Уверенность в восстановлении спроса оказывает поддержку ценам на сырье. На этой неделе в фокусе заседание ОПЕК+ (1 июля), где может обсуждаться умеренное повышение добычи в августе - на 0,5 млн барр./день. В то же время с учетом текущих высоких цен на нефть переговоры по квотам могут быть достаточно острыми. Тем не менее, пока мы полагаем, что цены на нефть Brent удержат планку в 75 долл./барр., а при поддержке неплохого рыночного сантимента не исключаем еще попыток роста к 78 долл./барр.