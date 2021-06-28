ПСБ: ОФЗ консолидируются на достигнутом уровне

В пятницу и по итогам всей прошлой недели доходность ОФЗ практически не изменилась, отмечают аналитики ПСБ:
– В условиях роста нефтяных цен и укрепления рубля оптимизм в отношении ОФЗ сдерживает высокая инфляция и ожидания повышения ключевой ставки ЦБР. Локальные гособлигации развивающихся стран по итогам прошлой недели преимущественно снижались в цене, отыгрывая ожидания ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Доходность 10-летних облигации Мексики и Колумбии выросла на 17 б.п., Индии, ЮАР, Малайзии – на 2-3 б.п.
На этой неделе ожидаем, что 10-летние ОФЗ останутся в диапазоне 7,10 – 7,20% годовых.
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