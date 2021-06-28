Комментарии

ПСБ: В течение дня на рынках будет отсутствовать выраженная динамика из-за скудности новостного фона

Ожидаем, что рубль будет находиться в диапазоне 71,0–73,0 за доллар

По-прежнему не исключаем попыток обновить исторические максимумы в начале недели при продолжении тренда на рост нефти

Полагаем, что 10-летние ОФЗ останутся в диапазоне 7,10–7,20% годовых

Авиаперевозки внутри РФ в мае подскочили на 30% к "доковидному" 2019 г., Аэрофлот (ПОКУПАТЬ) сократил темпы снижения – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Пассажиропоток Аэрофлота в мае, согласно уточненным данным Росавиации, снизился на 28% по сравнению с 2019 годом, сократив темпы снижения до минимального уровня с начала пандемии. Полагаем, что открытие международных авиасообщений с Европой приведет к улучшению операционных и финансовых показателей группы уже этой осенью и поддержит котировки бумаги.

Транснефть (-) подняла вопрос проведения сплита акций – (ПОЗИТИВНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Параметры возможного сплина акций пока неизвестны. Ранее, в середине 2017 года, было предложение от гендиректора РФПИ К. Дмитриева, вошедшего в СД Транснефти, рассмотреть конвертацию "префов" в обыкновенные акции, сплит 100 к 1. Мы положительно оцениваем данную новость, хотя это еще на уровне планов. Тем не менее, сплит может вызвать приток капитала в бумаги компании, поскольку увеличит их доступность для розничных инвесторов.

ПАО «Промсвязьбанк»


27682138 27205492
/ Сибирское Информационное Агентство /
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