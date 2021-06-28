Росбанк: Инвесторы продолжают взвешивать темпы восстановления экономики и риски появления новых штаммов

Настроения мировых рынков

Фондовый рынок: Инвесторы продолжают взвешивать темпы восстановления экономики и риски появления новых штаммов. Основные индексы закрылись в пятницу в «зеленой» зоне, растягивая позитив после анонса 8-летнего инфраструктурного плана Дж. Байдена на $1.2 трлн в четверг — S&P 500 достиг рекордных для закрытия 4’280 п (+0.3%), а Stoxx 600 в Европе прибавил 0.1%. Торги азиатских бенчмарков сегодня утром носят разнородный характер — акции материкового Китая в небольшом плюсе (+0.2%), а гонконгский Hang Seng показывает -0.2% из-за штормового предупреждения.

Базовые ставки: Доходность UST’10 изменилась слабо — 1.52% годовых (+2 бп) в пятницу. Базовый дефлятор потребительских расходов в США в мае показал ускорение до 3.4% г/г, удерживая внимание инвесторов на комментарии ФРС США об инфляции и планах о возможном сворачивании стимулов.

Сырьевой рынок: Баррель Brent торгуется выше $76. Ключевым событием недели станет встреча министров стран ОПЕК+ 1 июля, результатом которой может стать намек на расширение квот на добычу нефти в августе-сентябре (напомним, рост квот в июле был согласован на апрельской встрече). Золото продолжает движение в узком диапазоне $1770-1790/тр. унц. на фоне роста стоимости доллара США.

Мировые валюты: Евро удерживает хрупкий паритет в паре с долларом вблизи 1.19. Американская валюта сохранила прочные позиции после публикации статданных по доходам и расходам в США (индекс DXY 91.8 п), подогревая интригу относительно потенциального ужесточения риторики ФРС. На этой неделе в фокусе — оценка инфляции в Еврозоне (среда) и, в особенности, данные по рынку труда в США за июнь (пятница).

Настроения локальных рынков

Макроэкономика: Инфляционные ожидания потребителей вернулись на апрельский уровень. Согласно опросу Банка России, медианные ценовые ожидания потребителей на 12 месяцев вперед вернулись в июне на отметку 11.9 пунктов (в мае 11.3 п, в апреле 11.9). В разрезе групп респондентов — со сбережениями (9.7 п и 12.9 п) и без сбережений — сохранилось кардинальное различие, при этом в первой категории наблюдалось снижение (-0.5 п), а во второй — рост (+1.1 п). Вероятно, подобная разница укладывается в логику ужесточения денежно-кредитной политики и усиления сберегательных предпочтений и подчеркивает значимость уже реализованных мер Банка России по сдерживанию инфляционных процессов.

Некоторые настораживающие сигналы остались на стороне инфляционных ожиданий производителей — они продолжили фиксировать рост издержек со стороны локальных и внешних поставщиков, обусловленный ростом цен на сырьевые товары и комплектующие. Повышенный спрос на многие категории товаров сохранил «карт-бланш» за производителями в вопросе о переносе издержек на цены, что в особенности касается розничного сегмента (ожидания достигли 6.1% г/г). Однако, в данном вопросе мы видим инерционность ценовых ожиданий и желание поставщиков экстраполировать ценовую динамику прошлых месяцев на будущие периоды. Конечно, это не облегчает Банку России проблему выбора тактики, и любые новые сигналы (например, сегодня на Международном Финансовом Конгрессе) от регулятора будут ценны как никогда, но это также не решает проблемы эффективности процентной политики в сложившихся условиях.

Наблюдая нисходящую траектории недельных оценок инфляции, мы по-прежнему видим в качестве базового сценария повышение ключевой ставки на 25 бп в июле.