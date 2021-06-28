«Фридом Финанс»: В лидерах роста – акции ВТБ

Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи 28 июня к 11:30 мск вырос на 0,1% при поддержке цен на нефть и котировок американского фондового рынка.

В СМИ публикуют предположения, что по итогам заседания участников соглашения ОПЕК+ 1 июля будет принято решение о дальнейшем смягчении лимитов добычи нефти. Однако, судя по балансу спроса / предложения на рынке углеводородного сырья, за последние месяцы, значимого дефицита не появилось. Среднесрочно продолжают прогнозировать его повышение, при этом цены на нефть все больше зависят от внешних для отрасли факторов, в числе которых усиление регуляторного и санкционного давления на производителей, возобновление карантинных ограничений, а также увеличение долговой эмиссии в США, традиционно отвлекающей с инвестиционного сегмента значительные ресурсы. По-прежнему не исключено возвращение на мировой рынок иранской нефти, хотя после победы на президентских выборах консерватора Ибрагима Раиси вероятность возобновления ядерной сделки с США и снятие ограничений на поставки нефти из исламской республики снизилась. Участники соглашения ОПЕК+ могут договориться о повышении объемов добычи, но серьезного влияния на нефтяные цена это решение не окажет.

В условиях неопределенности, связанной с предстоящим заседанием ОПЕК+, акции Роснефти и Газпром нефти сегодня утром снижались. При этом сохраняется возможность восстановления котировок представителей ТЭК в ближайшие дни.

В лидерах роста ВТБ. Член правления банка Дмитрий Пьянов дал прогноз, предполагающий, что чистая прибыль банка по МСФО за первое полугодие превысит 150 млрд руб. При этом, по словам г-на Пьянова, в следующих кварталах по мере увеличения отчислений в резервы и операционных расходов рост прибыли замедлится, поэтому по итогам года не стоит рассчитывать на результат 300 млрд руб. На этом фоне мы прогнозируем снижение активности покупателей бумаг ВТБ. Дополнительное давление на их цену способны оказать опасения, связанные с вышеупомянутым заседанием ОПЕК+, которые могут стать решающим фактором для динамики отечественного рынка.

До конца дня рассчитываем на продолжение умеренного роста, ограниченного техническими факторами. Ориентир на закрытие для индекса Мосбиржи: 3790-3855 пунктов. Прогноз для курсов USD/RUB и EUR/RUB: 71,80-72,85 и 85,60-86,85 соответственно.