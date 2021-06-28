«Фридом Финанс»: В фокусе внимания — макростатистика

Эркен Кичибаев, аналитик «Фридом Финанс»:

25 июня американские фондовые площадки в целом завершили торги в небольшом плюсе. Индекс S&P 500 вырос на 0,33%, до 4280 пунктов, Nasdaq скорректировался на 0,06%, а Dow Jones прибавил 0,69%. Почти все сектора S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Лучше рынка торговались финансовые (+1,25%) и коммунальные компании (+1,13%). В числе аутсайдеров оказались сектора информационных технологий (-0,15%) и базовых материалов (+0,04%).

Аэрокосмическая компания Virgin Galactic (SPCE: +38%) получила одобрение от Федерального управления гражданской авиации США на отправку туристов в космос.

Акции биотехнологической компании Osmotica Pharmaceuticals (OSMT: +33%) выросли после объявления о покупке Alora Pharma за $110 млн.

Котировки перевозчика Globus Maritime (GLBS: -27%) упали после новости о дополнительном выпуске акций и разбавлении текущих долей инвесторов.

2 июля Министерство труда США опубликует отчет о занятости за июнь. Ожидается ускорение процесса найма и снижение уровня безработицы, что поможет смягчить некоторые проблемы с нехваткой рабочей силы, которая наблюдалась в последнее время. По данным Bloomberg, прирост занятых в несельскохозяйственном секторе в июне составил 700 тыс. по сравнению с 559 тыс. в мае. Это может стать наибольшим показателем начиная с марта. Прогнозируется снижение уровня безработицы до 5,6% с 5,8% в мае. Таким образом, коэффициент постепенно приближается к 50-летнему минимуму в 3,5%, который отмечался до пандемии. Во вторник будет опубликован индекс потребительских настроений: прогнозируется рост до 119 пунктов, что может стать самым высоким уровнем с февраля 2020 года. Как и некоторая часть инвесторов, потребители начали прислушиваться к заявлениям ФРС о том, что ускорение инфляции носит временный характер.

Азиатские фондовые площадки на минувшей торговой сессии продемонстрировали преимущественно негативную динамику. Гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,068%, китайский CSI 300 вырос на 0,23%, а японский Nikkei 225 упал на 0,062%. EuroStoxx 50 теряет 0,44%.Аппетит к риску умеренный. Доходность 10-летних трежерис уменьшилась до 1,52%. Цена на фьючерс

Brent превышает $75 за баррель. Золото торгуется по $1778 за тройскую унцию.

Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4250–4300 пунктов.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 45 из 100, отражая отскок после увеличения темпов роста за прошедшую неделю.

Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество «быков», при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего роста. Кроме того, индикатор MACD перешел на положительную территорию, что является позитивным сигналом. Ближайшее сопротивление располагается на уровне 4300 пунктов.

30 июня Constellation Brands (STZ) опубликует результаты за первый квартал. В прошлом году компания демонстрировала сильный рост основного (пивного) сегмента бизнеса. Предстоящий отчет может отразить увеличение доли рынка STZ по сравнению с конкурентами, такими как Boston Beer, даже несмотря на значительный объем инвестиций в долгосрочные проекты.

Несмотря на пандемию, 2020-й принес хорошие новости акционерам Constellation Brands. Бренды импортного пива премиум-класса (например, Corona и Modelo) продолжали пользоваться популярностью у потребителей, несмотря на закрытие баров и ресторанов. Благодаря двузначному росту продаж компания опережала такого пивного гиганта, как Anheuser-Busch InBev, но отставала от лидера отрасли — Boston Beer. Инвесторы надеются, что Constellation сможет и дальше наращивать долю пивного бизнеса, сосредоточившись на импортных премиальных брендах. Также в ходе отчета будет представлена информация о развитии направления Hard Seltzer, в рамках которого недавно были выпущены напитки с шестью новыми вкусами, поскольку компания нацелена увеличить долю рынка с текущих 6%.

Инвесторы в течение нескольких кварталов ждали данных, которые бы надежно подтвердили восстановление винного направления Constellation, и предстоящий отчет может наконец принести эти хорошие новости. Без учета недавно проданных брендов эта часть портфеля выросла на 5% в прошлом квартале. Генеральный директор Билл Ньюлендс и его команда нацелены на ускорение темпов роста бизнеса, поэтому они удаляют из портфеля неэффективные продукты. В настоящее время Constellation развивает сеть пивоварен в Мексике. Мы полагаем, что эти инвестиции, скорее всего, со временем принесут впечатляющую прибыль. Кроме того, компания осуществляет капиталовложения в направление Canopy Growth, планируя со временем начать продажу напитков из каннабиса. Общие комментарии по каждому из этих долгосрочных проектов мы получим в среду.

Также 30 июня отчитается за второй квартал один из лидеров сегмента производства элементов памяти DRAM и NAND, компания Micron (MU).

Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка по итогам квартала повысится на 32,7%, до $7,2 млрд, а non-GAAP EPS увеличится более чем вдвое, до $1,71. Основным драйвером является рост поставок решений памяти на фоне высокого спроса со стороны облачных и коммуникационных провайдеров, производителей смартфонов, игровых консолей и прочей потребительской электроники.

Котировки Micron находились под давлением в течение июня текущего года на фоне ухудшения ожиданий рынка в отношении средних цен продажи DRAM-элементов памяти до конца года. Однако по итогам первого квартала 2021-го менеджмент прогнозировал улучшение ценовой динамики этого сегмента. Как следствие, мы считаем, что в центре внимания инвесторов будут ожидания руководства компании в отношении цен и спроса в DRAM- и NAND-сегментах.

1 июля отчет за квартал, завершившийся 31 мая 2021 года, опубликует аптечная сеть Walgreens Boots Alliance. Консенсус-прогноз предполагает продолжение восстановления выручки, однако до более низких уровней по сравнению с аналогичным периодом 2020-го: так, в годовом исчислении продажи снизятся на 3,3%, до $33,5 млрд. При этом ожидается, что ретейл-сегмент продемонстрирует полное восстановление к докризисному уровню (и даже скромный рост), хотя оптовое направление может потерять больше половины своей выручки из-за подготовки отчетности к продаже Alliance Healthcare компании AmerisourceBergen. Соглашение планируется подписать в августе 2021 года. Также в сделку войдет часть сегмента Retail Pharmacy International в Европе. Таким образом, компания концентрируется на ключевом направлении деятельности — Retail Pharmacy USA, — что может обусловить оптимизацию бизнес-процессов. Консенсус-прогноз предполагает рост квартальной EPS non-GAAP на 38,5% г/г, до $1,15.