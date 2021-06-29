ИАЦ «Альпари»: Рынок устал от движений

Российскому фондовому рынку в понедельник неинтересно двигаться, то ли сказывается летняя жара, то ли инвесторы уже реализовали основной объем дивидендных денег и теперь берут паузу.

Индекс МосБиржи консолидируется вокруг 3827 пунктов и может двигался в диапазоне 3800-3850 пунктов и далее. По крайней мере, в последние несколько дней этот торговый коридор вполне строго выдерживается. Индекс РТС стабилен около 1671 пункта и способен колебаться в рамках 1665-1675 пунктов.

Список дневных фаворитов очень разношерстен — от бумаг ТГК-1 до акций «МосБиржи» и ВТБ. В минусе более разнообразный перечень — тут все еще присутствуют акции металлургов, на которые давят намерения властей ввести экспортное пошлины на металлы, а также бумаги нефтяников и девелопмента. Вниз рынок тянут акции «Русала», «Распадской» и «Роснефти».

Глава «НорНикеля» Владимир Потанин сегодня заявил о возможности договориться среди основных акционеров о внедрении новой дивидендной формулы, которая могла бы работать с началом 2023 года. Относительно негативного эффекта экспортных пошлин на финансовое состояние компании Потанин видит потенциал потери порядка 500 млн USD только за текущий год. Это много, и металлурги все еще рассчитывают на применение властями более тонких настроек регулирования налоговой нагрузки, а не топором по живому, как сейчас.

Бумаги «ПИКа» продолжают закрепление в боковом диапазоне 1061-1126 руб. Для того, чтобы двинуться к обновлениям максимумов около 1135 руб., сил и драйверов пока не хватает. В конце концов, уровень ипотечной закредитованности в России довольно высок, а ставки повышаются.

Доллар США провел всю сессию в консолидации около 72,20 руб., краткосрочно может оставаться в диапазоне 72,00-72,75 руб. Евро завис около 86,15 руб. и способен двигаться в коридоре 86,00-86,85 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»